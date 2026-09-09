ВСУ отбросили российские войска на Донбассе 1 9.09.2026, 9:18

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Украинские военные провели ряд успешных контратак и на других участках фронта.

За последние несколько суток Силы обороны Украины продвинулись вперед на Славянском направлении в Донецкой области. Также украинские военные провели ряд успешных контратак на других участках фронта.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Донецкая область

Славянское направление. Российские источники публично признали, что армия РФ больше не контролирует некоторые позиции к востоку от Лимана, западнее Ивановки, в северо-западной части Заречного и на северо-востоке Ямполя. Ранее россияне заявляли о продвижении или присутствии в этих районах.

Украинские военные также опровергают заявления РФ о якобы продвижении в Святогорске. По словам украинских бойцов, российские войска увеличили количество штурмов на Лиманском направлении и накапливают там силы, однако несут потери из-за ударов ВСУ.

Константиновское направление. Российские войска недавно продвинулись здесь и продолжают пытаться проникать в город.

Добропольское направление. 7-8 сентября оккупанты проводили наступательные действия, но новых территориальных достижений не имели.

Покровское направление. Здесь российские войска продвинулись вперед. Геолокационные кадры свидетельствуют, что захватчики, вероятно, захватили Мирное северо-западнее Покровска, а также Васильевку неподалеку.

Новопавловское направление. 7-8 сентября россияне совершали ограниченные штурмы, однако прорваться вперед им не удалось.

Сумская область

Российская армия 7-8 сентября продолжала наступательные действия на севере области, однако не смогла продвинуться из-за контратак украинских военных.

В частности, украинские силы проводили контратаки вблизи Кондратовки и Новоконстантиновки, которые расположены к северу от Сум.

Харьковская область

Купянское и Боровское направления. Российские войска продолжали наступать 7-8 сентября, но не добились новых территориальных успехов из-за контратак ВСУ.

Украинские военные, по данным российских источников, также контратаковали вблизи Западного, к северу от Купянска.

При этом российское командование уже готовится к зимней кампании и формирует списки военных, которые должны остаться в Купянске.

Это может свидетельствовать о том, что РФ не рассчитывает завершить сражение за город осенью.

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