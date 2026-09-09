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В Литве предложили вслед за Латвией полностью прекратить автобусное сообщение с Беларусью

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  • 9.09.2026, 9:35
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В Литве предложили вслед за Латвией полностью прекратить автобусное сообщение с Беларусью
Фото: Reuters

Одних национальных ограничений недостаточно.

После того как Латвия объявила о планах с 2027 года полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью и Россией, депутат литовского Сейма Арвидас Анушаускас призвал правительство страны поступить так же, пишет Delfi.

Арвидас Анушаускас предложил не продлевать действующие разрешения на автобусные перевозки пассажиров. Он отметил, что в то время как Латвия планирует полностью прекратить автобусное сообщение с Беларусью и Россией, Литва «остается одной из главных транзитных артерий пассажиропотока в эти государства».

По словам депутата Сейма, решение Латвии показывает, что одних национальных ограничений недостаточно, поскольку пассажиры могут добираться в Россию и Беларусь через другие страны Балтии.

Он также предложил вместе с Латвией и Эстонией «инициировать общее решение стран Балтии», чтобы выработать общую политику в отношении пассажирских перевозок в Россию и Беларусь.

По данным администрации транспортной безопасности Литвы, в настоящее время действуют 29 разрешений на регулярные пассажирские перевозки между Литвой, Беларусью и Россией, либо транзитом через Литву. Среди них — маршруты в Минск, Гродно, Гомель, Лиду и Ошмяны, пишет Delfi.

Напомним, Латвия планирует полностью запретить автобусные пассажирские перевозки в Беларусь и Россию с 2027 года. Соответствующие поправки уже переданы на рассмотрение правительства.

Запрет должен коснуться как регулярных, так и нерегулярных международных автобусных рейсов в Беларусь, а также транзитных перевозок через Латвию. Аналогичные ограничения планируют ввести и для России.

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