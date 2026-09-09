Мухлюете, Мария Сергеевна 12 Андрей Кураев

9.09.2026, 9:48

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фото: theins.ru

Процедура «обретения» останков Дмитрия Донского ни на йоту не чудеса.

Политконсультант Мария Сергеева:

«Нашу иноагенскую эмиграцию как-то особенно корежит от всех последних событий, связанных с РПЦ. Настолько, что они постоянно перевирают и манипулируют фактами.

Начнем с чудесного обретения мощей св. князя Дмитрия Донского. Добавляя во фразу «чудесное обретение» какие-то свои смыслы, воины фейсбука в один голос твердят, что никакого обретения тут нет, потому что все и так знали, где покоится Дмитрий Донской.

Послушайте, обретение мощей — это устоявшийся православный термин, под которым подразумевается момент, когда, собственно, бренные останки святого становятся мощами для поклонения. Скажем, день обретения мощей св. преподобного Сергия Радонежского — то есть день, когда останки святого извлекли из могилы и сделали объектом поклонения — это отдельный праздник. Хотя до этого все и так знали, где именно покоится святой. То есть нет там никакого обмана с Дмитрием Донским — все знали, где находятся мощи святого, но именно в этот день РПЦ обрела его мощи.

Ну, а чудесным это обретение мощей считается потому, что часть мощей чудесным образом не истлела. Что в православной традиции считается особым признаком святого.

То есть «чудесное обретение мощей» — это именно способ нормально сказать о событии в соответствии с православной традицией, а вовсе не попытка кого-то как-то обмануть»

***

Мухлюете, Мария Сергеевна.

Скелет князя Дмитрия в обычной степени сохранности, а не в чудесной. Вскройте любую другую гробницу в Архангельском соборе, анатомическая картина будет такой же. Потому и фотографий нигде нет.

И процедура «обретения» этих останков тоже ни на йоту не чудеса. Ну, не более чудесна, чем вскрытие могилы какого-нибудь Тамерлана.

И чудес от его мощей тоже пока не примечено, так что и называть их цельбоносными и чудесными тоже нет оснований.

А насчет традиции… Кто-то во дни канонизации Серафима Саровского говорил о ЧУДЕСНОМ обретении его мощей?

Формула была другой: «освидетельствование честных останков приснопамятного Саровского старца иеромонаха о. Серафима» «освидетельствование гроба и останков о. Серафима».

Митрополит СПб Антоний Вадковский пояснял:

«Итак, от старца Серафима остались в гробу только кости, остов тела, но как останки угодника Божия, человека святого, они суть мощи святые, и износятся ныне при торжественном его прославлении из недр земли для благоговейного чествования их всеми притекающими к молитвенному предстательству его, преподобного старца Серафима».

И ни слова о ЧУДЕСНОМ обретении заранее известной могилы.

Андрей Кураев, «Телеграм»

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