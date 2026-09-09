США уничтожили пять иранских танкеров с нефтью 3 9.09.2026, 9:59

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фото: resonance.ua

Экипажам приказали покинуть суда перед ударами.

Американские военные уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью во вторник, 8 сентября, сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM). В частности, в Оманском заливе были потоплены суда Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Kaviz, Charminar, Horizon 1 и Riesco, а также Derya недалеко от острова Харк. В CENTCOM отметили, что танкеры относились к «теневому флоту» Ирана, а их экипажам приказали покинуть суда перед ударами. Пострадал ли кто-то из моряков, не уточняется.

Атака на танкеры последовала после того, как КСИР дважды за последние два дня пытался ударить по военному кораблю ВМС США баллистическими ракетами. «Американский корабль успешно уклонился от атак и продолжил патрулирование вод региона. Личный состав ВМС США не пострадал», — говорится в заявлении CENTCOM. В ответ на уничтожение танкеров в КСИР заявили, что нанесли удары по американским базам в Иордании, где находятся истребители F-35, F-16 и F-15. Также в Тегеране утверждают, что атаковали баллистическими ракетами эсминцы DDG-119 и DDG-53, вооруженные крылатыми ракетами и системой противовоздушной обороны Aegis.

Удары нанесли «серьезный ущерб упорствующему противнику», отметили в КСИР. В CENTCOM не комментировали эти атаки. Кроме того, КСИР пригрозил ударить по танкерам в портах Кувейта и Бахрейна и призвал экипажи эвакуироваться.

До этого США открывали огонь по иранским танкерам в выходные в ответ на обстрел американских военных кораблей. «Иран продолжает пытаться наносить удары по американским военно-морским кораблям, и каждый раз, когда они это делают или пытаются сделать, они будут терять танкеры», — говорил госсекретарь США Марко Рубио.

В начале сентября американские военные впервые ударили по иранскому танкеру в ответ на атаки Тегерана на торговые суда в Ормузском проливе. Источники Axios говорили, что президент США Дональд Трамп одобрил новый подход «танкер за танкер» для сдерживания Ирана от препятствования судоходству в проливе. До этого американские военные били только по кораблям, которые пытались прорвать морскую блокаду Ирана.

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