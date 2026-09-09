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Перевозчики должны будут сообщать о белорусах, выезжающих за границу

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  • 9.09.2026, 10:18
  • 5,870
Перевозчики должны будут сообщать о белорусах, выезжающих за границу
иллюстративное фото

Данные пассажиров соберут в единую базу.

С 1 октября 2027 года перевозчики, которые возят пассажиров через государственную границу Беларуси на автобусах, должны будут передавать сведения о них в единую государственную информационную систему продажи проездных документов. Это предусмотрено постановлением Минтранса №34, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, выполняющих международные автомобильные перевозки пассажиров.

В систему будут передавать фамилию, имя и отчество пассажира (если оно есть), пол, дату рождения и гражданство. Также перевозчик должен будет передать название и номер документа, на основании которого куплен билет, и срок его действия.

Передача этих сведений будет бесплатной. Формат, периодичность, способы доступа и сроки хранения информации, а также порядок ее защиты пропишут в соглашениях между оператором системы и перевозчиками.

Международные авиаперевозчики должны передавать предусмотренные законом сведения о пассажирах в автоматизированную информационную систему персональных данных пассажиров воздушных судов.

Для международных железнодорожных перевозок информация будет поступать в единую межгосударственную автоматизированную систему управления, бронирования, продажи билетов и контроля за пассажирскими перевозками.

Получать сведения из информационных систем смогут органы пограничной службы, а также другие государственные органы, которые ведут оперативно-розыскную деятельность.

При этом сроки вступления норм различаются. Требование о передаче данных пассажиров международных автомобильных перевозок начнет действовать с 1 октября 2027 года. Остальные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования.

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