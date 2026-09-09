В Албании рассказали, когда собираются вступить в ЕС
- 9.09.2026, 10:25
- 1,146
Балканская страна открыла последний кластер переговоров.
Председатель фракции Социалистической партии в парламенте Албании Таулант Балла заявил, что цель парламентского большинства – завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2027 году, а стать полноправным членом – к 2030 году.
Об этом сообщает «Европейская правда».
По словам главы фракции, цель в том, чтобы переговоры были завершены к следующему Рождеству, а ратификация в парламентах 27 государств-членов состоялась в течение 2028 года.
«Мы должны завершить переговоры о вступлении к следующему Рождеству, обеспечить ратификацию 27 парламентами государств-членов к 2028 году и поднять наш национальный красно-черный флаг в самом центре Брюсселя к 2030 году. Мы должны продвигаться вперед с избирательной реформой; для этого нужны усилия всех политических сил. Роль оппозиции незаменима», – говорит Балла.
Стоит отметить, что Социалистическая партия является правящей в Албании, ее возглавляет премьер-министр Эди Рама.
Напомним, в ноябре Албания и ЕС открыли последний кластер в рамках переговоров о вступлении балканской страны в Европейский Союз. А 14 июля 2026 года Албания впервые предварительно закрыла первые переговорные разделы, касающиеся науки и исследований, образования и культуры, а также внешних отношений.