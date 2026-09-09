Полки в белорусских магазинах стали регулироваться через TikTok 12 9.09.2026, 12:15

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Приказом можно наполнить магазин, но нельзя добавить в деревню жителей и денег в их кошельки.

Жителям деревень и небольших городов Беларуси с 10 сентября 2026 года обещают больше отечественных товаров на магазинных полках. Эта хорошая новость шлейфом притянет и плохую – на прилавках и автолавках гарантированно появится и больше просрочки, пишет «Белорусы и рынок».

Только есть одна проблема: приказом можно наполнить магазин, но нельзя добавить в деревню жителей и денег в их кошельки. А там, где ассортимент растет быстрее спроса, следующим героем государственного контроля очень быстро становится срок годности.

В Беларуси меняется принцип формирования обязательного ассортимента. Необходимое количество разновидностей товаров магазины должны обеспечивать прежде всего белорусской продукцией. Раньше в этот минимум можно было включать товары из других стран ЕАЭС.

Постановлением МАРТ №48 от 20 августа 2026 года изменены правила обязательного ассортиментного перечня. С 10 сентября необходимое количество разновидностей товаров в этом перечне должно обеспечиваться прежде всего продукцией белорусского производства.

После августовского совещания власти фактически признали масштаб проблемы. 20 августа появился Указ №277 о развитии торговли, общепита и бытового обслуживания в сельской местности и малых городских поселениях.

С 1 января 2027 года на председателей облисполкомов и райисполкомов прямо возлагается персональная ответственность за неудовлетворительное торговое обслуживание сельского населения.

План по белорусскому товару надо выполнять

Причина такого административного наступления на полку понятна. По итогам первого полугодия 2026 года доля белорусских товаров в розничном товарообороте составила 54,6%. У продовольствия она значительно выше, 75,4%, у непродовольственных товаров только 35,9%. К концу года власти хотят получить уже 58%, а к 2030 году 63%.

То есть государство не просто хочет, чтобы отечественной продукции продавалось больше. Есть конкретный показатель. А когда появляется показатель, за ним обычно появляется удивительно знакомая белорусская логика: если рынок недостаточно быстро идет туда, куда от него ждут, ему можно немного помочь административно.

Поставить товар на полку действительно можно приказом. Как продавать будут приказом? Напоминает анекдот про прапорщика, которому поручили остановить поезд. Пока сложнее.

В статистике покупатель выглядит бодро

На первый взгляд беспокоиться вообще не о чем. За январь-июль 2026 года розничный товарооборот в стране достиг 64,8 млрд рублей и вырос в сопоставимых ценах на 8,1%. Средний однодневный товарооборот на одного человека составил 33,6 рубля против 30,7 рубля годом ранее.

Но эта цифра объединяет жителя Минска, который вечером выбирает между тремя гипермаркетами, и пенсионера из деревни, куда магазин на колесах приезжает по расписанию. Но применять среднереспубликанский рост потребления к сельской торговле надо очень осторожно.

В июле 2026 года средняя начисленная зарплата в Минске составляла 4116,3 рубля. В Витебской области, где недавно прогремела история с пустым сельмагом, 2697,8 рубля. В Могилевской области еще меньше, 2684,8 рубля. Это средняя начисленная зарплата до налогов, а не сумма, которую каждый житель региона получает на руки.

Средняя пенсия по возрасту после сентябрьского повышения оценивается в 1125 рублей. И снова это среднее значение, а не гарантированная выплата каждому пенсионеру. Вот на эти кошельки и должна теперь опираться расширенная «гарантированная полка».

Есть деревни, где покупателей меньше, чем ассортимент товара

Белкоопсоюз фактически признает главное: торговля в маленькой деревне часто является уже не бизнесом, а социальной услугой.

В его системе работает более 3,7 тысячи магазинов, 72% находятся на селе. Около 860 магазинов работают в населенных пунктах, где живет до 200 человек.

Представитель Белкоопсоюза говорил прямо: обслуживание села для потребкооперации «никогда не было бизнесом», прежде всего это социальная функция.

470 автолавок обслуживают 12,6 тысячи населенных пунктов. В 10,2 тысячи из них живет не более 50 человек, а в 4,6 тысячи деревень вообще меньше десяти жителей.

Представим деревню из восьми человек. Туда можно привезти десять видов печенья, несколько разновидностей масла, соков, консервов и других обязательных товаров белорусского производства. Можно даже очень красиво расставить. Но после разгрузки население деревни все равно останется восемь человек. Вот этого в ассортиментном перечне почему-то нет.

Сначала пусто. После TikTok уже «полки ломятся»

При этом нельзя впадать в другую крайность и утверждать, будто товара в сельских магазинах и так достаточно. Недавняя история деревни Суровни Шумилинского района показала обратное.

В конце августа местная жительница опубликовала видео из сельмага. На полках не хватало самых обычных вещей: курятины, туалетной бумаги, чая, кофе, сахара, части молочной продукции. До Шумилино около 36 километров. Ролик набрал больше 100 тысяч просмотров.

После публичного скандала продукты появились практически моментально. Обращение было опубликовано 26 августа, а уже 28 августа в магазин завезли новую партию. Автор следующего видео показывала заполненные полки и говорила, что теперь в райцентр за необходимым ехать не нужно.

Получается, дефицит в конкретном случае возник не потому, что в Беларуси закончились сахар, молоко и туалетная бумага. Товар нашелся, транспорт нашелся. Даже скорость доставки оказалась вполне приличной.

Не хватало только ста тысяч просмотров в TikTok. И это уже вопрос не производства, а организации снабжения.

Теперь представим обратную картину

Как заявляют чиновники, с 10 сентября 2026 года в торговле ассортимент должен быть, белорусский товар должен присутствовать, обязательный минимум надо выполнять. Допустим, систему действительно дисциплинируют. Полки в Суровнях и сотнях других небольших магазинов начинают заполнять исправно и по плану.

Первая фотография будет прекрасной, вторая появится немного позже. Потому что у любого магазина есть показатель, который постановлением не увеличивается: скорость продажи товара.

Если в населенном пункте живут 30 человек, из которых значительная часть пенсионеры, ассортимент можно расширить вдвое. Покупателей от этого не станет 60.

Если доход человека позволяет купить только необходимое, наличие пяти видов одного продукта не заставит его приобрести все пять. И вот тут возникает главный риск всей затеи.

Просрочка уже есть, а что будет, когда товара станет больше?

А тут к бабке не ходи, как говорят в народе. И факты это подтверждают. За восемь месяцев 2026 года МАРТ проверил 194 объекта Белкоопсоюза.

Результат: 48 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности, 28 административных протоколов за предложение просрочки покупателям и более 18,1 тысячи рублей штрафов.

На Витебщине нарушения обнаружили в 34 из 37 проверенных магазинов Белкоопсоюза. На Могилевщине картина еще выразительнее: 91 объект с нарушениями из 92 проверенных. В августе в двух магазинах Шкловского райпо отдельно пресекали реализацию просроченной продукции и товаров сомнительного качества.

А еще раньше Комитет госконтроля сообщал результаты более масштабной проверки сельской торговли: из 1021 проверенного объекта нарушения выявили примерно в 90%. В перечне были просрочка, проблемы с ассортиментом и санитарными нормами.

То есть мы еще не начали массово расширять обязательное присутствие отечественных товаров, а проблема залежавшейся продукции уже существует. Поэтому позволю себе прогноз.

Если товарные запасы в малонаселенных деревнях начнут увеличивать механически, без привязки к реальному обороту конкретного магазина, случаев с товарами на границе срока годности станет больше.

Это не утверждение, что постановление автоматически породит просрочку. Но экономика процесса слишком очевидна: больше запас при прежнем количестве покупателей означает более медленную оборачиваемость. Чудес здесь не бывает.

А дальше товар начинает путешествовать

У торговли, конечно, есть способы спасать залежавшийся товар до окончания срока годности. Его можно уценить, провести акцию, вернуть поставщику, если договор позволяет, либо перераспределить туда, где его рассчитывают продать быстрее.

В большом городе все относительно просто. Не продается в одном магазине, можно переместить в другой. Поток покупателей огромный.

На селе география выглядит иначе.

Белкоопсоюз обслуживает автолавками 420 тысяч человек в 12,6 тысячи населенных пунктов, включая те самые тысячи деревень с десятком жителей.

И вот здесь я бы особенно внимательно смотрел за тем, куда начнут уходить излишки после выполнения нового ассортиментного норматива.

Не утверждаю, что просроченный товар уже специально грузят в автолавки и отправляют бабушкам. Продажа продукции после окончания срока годности запрещена, а доказательств такой системы у нас нет.

Речь о другом. Когда нужно разгрузить медленно продающиеся остатки до истечения срока, возникает соблазн перераспределять их по торговой сети. И конечным звеном этой сети являются в том числе автолавки, которые едут туда, где другого магазина может вообще не быть.

Именно поэтому после введения «гарантированной полки» контролировать сельскую мобильную торговлю надо не меньше, а значительно жестче.

Покупатель в Минске увидел товар, который ему не нравится, и пошел через дорогу. Житель отдаленной деревни дождался автолавки. Выбор несколько отличается.

Производитель получит место на прилавке. Продажу ему никто не гарантирует

Для белорусских предприятий решение МАРТ действительно открывает дополнительные возможности. Если определенное количество отечественных товаров обязательно должно находиться в ассортименте, производителю становится проще попасть в торговую сеть.

Но здесь очень важно не перепутать поставку в магазин и продажу покупателю. Это две разные операции.

Можно обязать магазин заказать товар.

Можно обязать поставить его на полку.

Можно проверить наличие и наказать за отсутствие.

Но дальше перед этой полкой появляется человек и почему-то начинает распоряжаться собственными деньгами самостоятельно. Он смотрит на цену, на качество, на то, сколько денег осталось до зарплаты или пенсии. И только потом решает, нужен ли ему этот товар.

Поэтому настоящая победа белорусского производителя наступает не тогда, когда государство обязало магазин принять его продукцию. Она наступает, когда покупатель вернулся и купил ее второй раз.

За полками перестали видеть деревню

В этом, пожалуй, и заключается главная проблема нового подхода. Чиновник видит ассортиментный перечень, производитель видит дополнительный канал сбыта, торговля видит очередное обязательное требование. А за всем этим легко потерять человека, ради которого магазин вроде бы существует.

Деревня становится малочисленнее. Тысячи населенных пунктов, которые обслуживает Белкоопсоюз, насчитывают несколько десятков жителей, а тысячи и вовсе меньше десяти. Доходы в областях заметно отстают от Минска. Сельская торговля уже убыточна, магазины закрываются, а контроль регулярно находит просроченные продукты.

И в эту конструкцию теперь собираются добавить больше товара. Само по себе это неплохо. Пустая полка человеку точно не поможет. Если государство снова будет оценивать успех количеством выставленных разновидностей, а не тем, что конкретная деревня способна купить, можно получить абсолютно предсказуемый результат:

Сначала магазин отчитается, что полку заполнил.

Потом продавец будет думать, куда деть непроданное.

Затем часть товара начнут уценять и перераспределять.

А контролеры через некоторое время снова героически найдут просрочку там, где ее появление создала сама логика системы.

Потому что гарантировать место товару оказалось намного проще, чем гарантировать покупателя. А без покупателя любая, даже самая правильно заполненная полка, рано или поздно превращается из показателя успеха в склад.

Никакая «гарантированная белорусская полка» не спасет магазин, если к ней не гарантированы поставка, транспорт, нормальное управление и ответственность за то, что человек действительно может купить необходимые товары.

А если для заполнения холодильника по-прежнему понадобится сто тысяч просмотров в TikTok, то проблема точно не в недостаточном количестве постановлений.

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