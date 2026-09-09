«Это мой рекорд»: белорус нашел боровик размером с голову

«Это мой рекорд»: белорус нашел боровик размером с голову2
- 9.09.2026, 10:54
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Весит он почти 1,6 кг.
Белорусские леса иногда напоминают мир Незнайки с огромными овощами и фруктами. На одну из таких аномалий наткнулся грибник Владимир Павельчук, сообщает газета «Добрушский край».
Удивительно, но, несмотря на размеры, гриб оказался плотным и без единого червячка.
Шляпа боровика стала своеобразной крышкой для 10-литрового ведра, куда грибник складывал «сородичей» поменьше.
«Это мой рекорд!» – с улыбкой отмечает добрушанин.
С этим боровиком может посоревноваться разве что гигант из Минской области, которого недавно обсуждали в TikTok. Уже по первым кадрам было понятно: гриб попался действительно внушительный. Особенно впечатляет его толстенная ножка. Женщине не хватает ладони, чтобы полностью ее обхватить. Шляпка тоже под стать.
Его огромная шляпка могла закрыть голову, а завесил он почти на 1,6 кг.