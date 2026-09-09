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Почему Моди одернул Путина

  • 9.09.2026, 10:59
  • 5,274
Почему Моди одернул Путина
Нарендрa Моди

Необычный жест со стороны Нью-Дели.

Призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди к Путину завершить войну против Украины многие на Западе восприняли как возможный поворот Нью-Дели в сторону США и Европы. Однако Индия вовсе не собирается отказываться от отношений с Москвой. Ее цель — сохранить возможность маневрировать между крупнейшими мировыми державами, пишет EPC (перевод — сайт Charter97.org).

Во время встречи с Путиным на саммите ШОС в Бишкеке Моди призвал Путина «перейти от бесконечной войны к ее завершению». Для Индии, которая с начала полномасштабного вторжения избегала прямого осуждения России, это заявление действительно стало необычно жестким.

Но война все сильнее осложняет индийскую стратегию так называемой стратегической автономии. Нью-Дели хочет развивать отношения с США и Европой, одновременно сохраняя тесное партнерство с Россией.

Одной из главных проблем стала энергетика. Индия импортирует около 85% необходимой ей нефти, а российское сырье после начала войны заняло важное место в поставках. В июле на Россию пришлось рекордные 50,83% индийского нефтяного импорта.

«Отказ от российских энергоресурсов может привести к росту расходов и ударить по энергетической безопасности Индии. Но слишком медленный отход от нее грозит ухудшением отношений с Вашингтоном», — пишут авторы.

Не менее важен для Нью-Дели военный фактор. Значительная часть индийского вооружения имеет российское происхождение. Одновременно война подтолкнула Россию к еще более тесному сотрудничеству с Китаем, которого Индия считает своим главным долгосрочным стратегическим соперником.

Именно поэтому Моди заинтересован не в поражении России и не в разрыве ее связей с Китаем. Нью-Дели нужен партнер, способный проводить собственную политику, а не полностью зависеть от Пекина.

«Для Моди задача заключается не в выборе между Москвой и Вашингтоном. Он хочет сделать так, чтобы Индии вообще не пришлось выбирать», — считают авторы.

Война в Украине создает для этой стратегии слишком много рисков. Поэтому Моди может призывать Путина к миру, но прекращать сотрудничество с Россией Индия не намерена.

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