«Раз – и все накопления улетают в трубу» 15 9.09.2026, 11:08

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Белорусы рассказали, сколько откладывают каждый месяц.

В Threads поинтересовались у белорусов, удается ли им копить деньги каждый месяц и в какой валюте они предпочитают держать сбережения.

Обсуждение в Threads запустил 6 сентября пользователь, у которого немногим более 1200 подписчиков, зато просмотров за последнее время почти 300 000.

Нынешний его пост собрал 70 000 просмотров и сотни комментариев.

Часть тредчан отнеслась к вопросу с юмором, заявляя о накоплениях в мешках картошки и слезах, но реальные суммы тоже названы.

«Раз – и все накопления улетают в трубу»

Часть комментаторов уверяла, что откладывает регулярно – сумма зависит от доходов, наличия собственного жилья и жизненных обстоятельств.

«Br150 при зарплате Br1400», – признался один пользователь.

«$600–700 (моя зп + мужа)», – поделилась девушка.

«Br1500–2000. Но у меня квартира своя, поэтому легче», – написала другая участница опроса.

«10% от зп откладываю», – рассказал комментатор.

«Br1000–1500 получается, но потом раз – и все накопления улетают в трубу. То одно сломается, то шмотка порвется, а цены кусаются – капец», – пожаловался еще один респондент.

«В процессе заканчивается ремонт. Денег нет. Раньше держали в российских рублях – очень выгодно было в банке, под проценты», – прокомментировала белоруска.

«В диапазоне Br1000–2000. Что-то в валюте, что-то на депозите», – рассказал мужчина.

«20% от зп», – написал тредчанин.

«Примерно Br200, немного, но лучше, чем ничего, по мере того как собирается, покупаю $100–200», – считает участница опроса.

«Br1500 примерно, иногда Br2000», – ответил респондент.

«$50 ребенку на 18-летие, $100 на первоначальный взнос на квартиру, 10% от всех поступлений – в НЗ (который каждый месяц забирается обратно)», – подключился к обсуждению активный пользователь Threads.

«Откладываем только еду в холодильник»

Впрочем, комментаторов, у которых откладывать не получается вовсе, оказалось не меньше. Причины классические: ремонт, стройка, кредиты, крупные незапланированные траты и подготовка детей к школе.

Вот, что говорят люди:

«Нам бы хоть до зп дожить! Откладываем? ХАХАХА».

«Я всегда откладываю: и отпуск, и покупки хорошие, и много чего еще откладываю».

«Я вкладываю в магний».

«Двое детей в школу ходят, откладываем только еду в холодильник, не более того».

«Человек с кредитом не может откладывать. Это я про себя. А держал бы в белорусских рублях, если бы откладывал. Время доллара уже прошло».

«Учеба дочки, ремонт в квартире... Никаких накоплений...».

«Стройка, какие накопления? На трусы новые не хватает».

«Нет кредитов и рассрочек, но всегда одалживаю, чтобы дожить до зарплаты».

«Только начал откладывать – полетели зубы, после полетела машина, потом отложил и пришлось делать ремонт. Жду пенсии, потом начну откладывать с нее».

В обсуждении нашлось и мнение, что по комментариям в Threads сложно судить о реальных накоплениях белорусов.

«Правду мало кто скажет. Большинство напишут, что нет денег, нет накоплений. А по факту посмотреть по городу одни новые машины ездят (у некоторых в семье по две-три машины), много кто строится, покупает недвижку. В общем, деньги есть у людей. Не бедствуем», – выразил свое мнение комментатор.

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