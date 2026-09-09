закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Раз – и все накопления улетают в трубу»

15
  • 9.09.2026, 11:08
  • 3,700
«Раз – и все накопления улетают в трубу»

Белорусы рассказали, сколько откладывают каждый месяц.

В Threads поинтересовались у белорусов, удается ли им копить деньги каждый месяц и в какой валюте они предпочитают держать сбережения.

Обсуждение в Threads запустил 6 сентября пользователь, у которого немногим более 1200 подписчиков, зато просмотров за последнее время почти 300 000.

Нынешний его пост собрал 70 000 просмотров и сотни комментариев.

Часть тредчан отнеслась к вопросу с юмором, заявляя о накоплениях в мешках картошки и слезах, но реальные суммы тоже названы.

«Раз – и все накопления улетают в трубу»

Часть комментаторов уверяла, что откладывает регулярно – сумма зависит от доходов, наличия собственного жилья и жизненных обстоятельств.

«Br150 при зарплате Br1400», – признался один пользователь.

«$600–700 (моя зп + мужа)», – поделилась девушка.

«Br1500–2000. Но у меня квартира своя, поэтому легче», – написала другая участница опроса.

«10% от зп откладываю», – рассказал комментатор.

«Br1000–1500 получается, но потом раз – и все накопления улетают в трубу. То одно сломается, то шмотка порвется, а цены кусаются – капец», – пожаловался еще один респондент.

«В процессе заканчивается ремонт. Денег нет. Раньше держали в российских рублях – очень выгодно было в банке, под проценты», – прокомментировала белоруска.

«В диапазоне Br1000–2000. Что-то в валюте, что-то на депозите», – рассказал мужчина.

«20% от зп», – написал тредчанин.

«Примерно Br200, немного, но лучше, чем ничего, по мере того как собирается, покупаю $100–200», – считает участница опроса.

«Br1500 примерно, иногда Br2000», – ответил респондент.

«$50 ребенку на 18-летие, $100 на первоначальный взнос на квартиру, 10% от всех поступлений – в НЗ (который каждый месяц забирается обратно)», – подключился к обсуждению активный пользователь Threads.

«Откладываем только еду в холодильник»

Впрочем, комментаторов, у которых откладывать не получается вовсе, оказалось не меньше. Причины классические: ремонт, стройка, кредиты, крупные незапланированные траты и подготовка детей к школе.

Вот, что говорят люди:

«Нам бы хоть до зп дожить! Откладываем? ХАХАХА».

«Я всегда откладываю: и отпуск, и покупки хорошие, и много чего еще откладываю».

«Я вкладываю в магний».

«Двое детей в школу ходят, откладываем только еду в холодильник, не более того».

«Человек с кредитом не может откладывать. Это я про себя. А держал бы в белорусских рублях, если бы откладывал. Время доллара уже прошло».

«Учеба дочки, ремонт в квартире... Никаких накоплений...».

«Стройка, какие накопления? На трусы новые не хватает».

«Нет кредитов и рассрочек, но всегда одалживаю, чтобы дожить до зарплаты».

«Только начал откладывать – полетели зубы, после полетела машина, потом отложил и пришлось делать ремонт. Жду пенсии, потом начну откладывать с нее».

В обсуждении нашлось и мнение, что по комментариям в Threads сложно судить о реальных накоплениях белорусов.

«Правду мало кто скажет. Большинство напишут, что нет денег, нет накоплений. А по факту посмотреть по городу одни новые машины ездят (у некоторых в семье по две-три машины), много кто строится, покупает недвижку. В общем, деньги есть у людей. Не бедствуем», – выразил свое мнение комментатор.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар