Нефть впервые с июля приблизилась к $100 5 9.09.2026, 11:18

2,190

В Reuters назвали причину.

Цены на нефть марки Brent впервые с июля приблизились к отметке 100 долларов за баррель из-за эскалации атак на Ближнем Востоке, что усилило опасения относительно перебоев в поставках нефти из этого региона, пишет Reuters.

По состоянию на 08:14 по минскому времени фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3% – до 99,22 долл. за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,2% – до 94,13 долл. за баррель.

В целом цены на марку Brent выросли на четверть с начала августа, поскольку надежды на окончательное урегулирование войны на Ближнем Востоке, которая длится уже полгода, угасли, а боевые действия возобновились с новой силой.

8 сентября война на Ближнем Востоке обострилась: поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене нанесли удары по нескольким саудовским городам, что еще глубже втянуло союзника США в конфликт. На фоне резкой эскалации войны, продолжающейся уже шесть месяцев, американские войска нанесли удары по нескольким иранским нефтяным танкерам, а Иран в ответ атаковал базу США в Иордании и нанес удары по судам.

Аналитики OCBC отметили, что атаки Ирана на саудовские энергообъекты и последующее уничтожение пяти иранских танкеров усилили опасения относительно очередного длительного сбоя поставок «черного золота».

Хотя Саудовская Аравия перенаправила часть экспорта в обход Ормузского пролива, продолжительные атаки на королевство могут осложнить усилия по обеспечению поставок нефти на мировые рынки.

Аналитики также отметили, что рост цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции, особенно в Азии, где многие экономики сильно зависят от импортируемых энергоносителей.

«Цена нефти Brent в 100 долларов не должна рассматриваться лишь как психологический рубеж. Это уровень, который является сигналом тревоги для экономики в целом», – добавила руководительница направления рыночной аналитики Phillip Nova Приянка Сачдева.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com