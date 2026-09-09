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«Радио Свобода»: Коул приедет в Минск

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  • 9.09.2026, 11:18
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«Радио Свобода»: Коул приедет в Минск
Джон Коул
Фото: Reuters

Визит состоится на следующей неделе.

Специальный посланник Дональда Трампа Джон Коул планирует вновь посетить Беларусь. Визит начнется 14 сентября.

Об этом сообщил вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу со ссылкой на два информированных источника.

В августе Джон Коул в интервью New York Times заявил, что вскоре ожидает освобождения белорусских политзаключенных. Затем было сообщено о возможном визите в середине сентября.

Напомним, что в результате визитов американской делегации и мер американской администрации были освобождены более 470 человек. В том числе освобождались большие группы: 21 июня 2025 года — 14 политзаключенных, 11 сентября — 51 человек, 13 декабря — 123 человека, 19 марта 2026 года — 250 человек.

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