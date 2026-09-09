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Xiaomi превратила популярный электрокроссовер в дом на колесах

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  • 9.09.2026, 11:27
  • 2,124
Xiaomi превратила популярный электрокроссовер в дом на колесах
Фото: Xiaomi

Одним нажатием кнопки.

Автомобильное подразделение Xiaomi официально представила в Китае линейку внедорожников SkyNomad, один из которых — буквально компактный дом на колесах.

Впервые трансформируемый салон и спальное место на крыше модели N90 Max были показаны еще в июле, сообщает ресурс Digital Trends.

Теперь компания объявила цену на специальную версию N90 Max Explorer Edition: она составляет 299 900 юаней (около $44 100). Базовая семиместная версия N90 Max стоит от 269 900 юаней (около $39 700), что на 30 000 юаней дешевле цены, заявленной ранее на этапе предзаказа.

Дом на колесах одним нажатием кнопки

Электрическая подъемная крыша версии Explorer Edition интегрирована в кузов автомобиля. При нажатии кнопки на стоянке она поднимается, создавая отдельное пространство на верхнем уровне и увеличивая максимальную высоту салона до 2294 мм. Это позволяет встать внутри внедорожника в полный рост, чтобы переодеться, размяться или перемещаться по салону, не проводя всю поездку в согнутом положении.

Размеры верхнего спального модуля составляют 2110 на 985 мм. Он выдерживает нагрузку до 200 кг.

Модуль оснащен пятью окнами с москитными сетками, собственной системой освещения, двумя дефлекторами кондиционера, портом USB-C (мощностью 18 Вт) и магнитными креплениями для аксессуаров.

В сложенном состоянии крыша увеличивает высоту автомобиля всего на 10 см, а коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,245.

Фото: Xiaomi

Xiaomi также предусмотрела в конструкции крыши системы безопасности. Поднять крышу можно только тогда, когда автомобиль припаркован в стороне от дорог общего пользования. Механизм прошел испытания, включающие 10 000 циклов открывания и закрывания.

В салоне версия Explorer отличается от стандартного семиместного N90 Max пятиместной компоновкой. Сиденья второго ряда складываются, образуя ровное спальное место размером 1,87 на 1,24 метра с функциями подогрева и вентиляции.

Предусмотрен даже подогрев пола, что делает такой вариант гораздо более привлекательным по сравнению с простой укладкой матраса в багажник обычного внедорожника.

Система оснащена функциями обнаружения препятствий, предупреждения о габаритной высоте и механизмами защиты от случайного срабатывания.

На данный момент эта опция доступна только на китайском рынке.

Мощность и запас хода

Кемпер имеет собственные показатели запаса хода. Xiaomi SkyNomad N90 Max Explorer Edition оснащен аккумулятором емкостью 76 кВт·ч и бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, выполняющим роль генератора (range extender). При этом колеса приводятся в движение электродвигателями.

По заявлениям Xiaomi, запас хода на электротяге составляет 462 км, а суммарный запас хода — 1688 км согласно китайскому циклу испытаний CLTC. Эти показатели несколько отличаются от характеристик стандартной модели N90 Max (464 км на электротяге и 1705 км суммарно).

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