«Есть намеки, что это может случиться после 20 сентября» 2 9.09.2026, 11:30

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Владимир Фесенко

Дал ли Кремль заднюю в переговорах?

Российский правитель Путин принял спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, хотя ранее пресс-секретарь Путина Песков заявлял, что Кремль вернется к переговорам, если Киев выведет войска с Донбасса.

Почему Москва решила вернуться к переговорам? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Пока еще нет подтверждения о возобновлении переговоров в трехстороннем формате. Есть намеки, что это может случиться после выборов в Госдуму России (выборы в Госдуму РФ пройдут 18, 19 и 20 сентября). Подчеркну, Уиткофф и Кушнер говорят о том, что Россия готова вернуться к переговорам, но даже нет конкретной даты. Вот это очень показательно.

Что касается заявлений Путина о том, что Россия вернется к переговорам только если Украина что-то сделает, таких заявлений было уже очень много. Но встреча в Кремле лишний раз показала, что для него очень важно сохранение перспективы переговорного контакта, особых отношений с Дональдом Трампом. Это самое главное для Путина. Он не хочет договариваться с Украиной, не хочет прекращать войну. Это заметно в частности по заявлениях помощника Путина Юрия Ушакова после встречи в Кремле с американцами. Так что тут ничего не изменилось. Но Россия может вернуться к переговорам в трехстороннем формате не раньше 20 сентября, а скорее позже.

Но только потому, что для Путина важно сохранять эту перспективу особых отношений с президентом США. Трамп важен для Путина, а не переговоры с Киевом.

— На прошлой неделе о переговорах высказались премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава Китая Си Цзиньпин. Важные ли это сигналы для Москвы?

— Это играет гораздо меньшую роль, чем потребность Путина возобновить контакты и перспективы переговоров с Трампом. Многие уже не первый раз высказываются за прекращение войны. Важно то, что глава Индии это сказал публично на встрече с Путиным, ему в глаза. Напомню, еще раньше это сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже поднимал этот вопрос на том же саммите ШОС. Это все важно. Если все больше партнеров России будут поднимать этот вопрос, говоря, что нужно прекращать войну, то рано или поздно это даст эффект. Сейчас это не повлияет на позицию Путина. Что касается Китая, то Си Цзиньпин ничего нового не сказал. Он заявил, что Китай готов помогать переговорному процессу, играть конструктивную роль во всех конфликтах. Там же не только про Украину. Там и про Афганистан, про Ближний Восток. Это абстрактная позиция. Поэтому на Путина это сейчас никак не влияет.

А вот Трамп значим для Путина. Поэтому единственный фактор, который так или иначе будет влиять на реанимацию переговорного процесса, тем более в трехстороннем формате США, Россия, Украина, это только позиция Вашингтона.

— Представители администрации французского президента сообщили, что Путин якобы готов к переговорам после выборов в Госдуму. Ждать ли изменений?

— Тут надо понимать одну простую вещь: до выборов в Госдуму РФ в Кремле избегают крайностей. Обратите внимание, Путин постоянно опровергает, что в России будет мобилизация после выборов в Госдуму. И это понятно, потому что они не хотят напугать рядовых россиян рисками масштабирования войны, эскалации, рисками массовой мобилизации.

Он понимает, что это будет иметь негативный эффект. Поэтому лучше, скажем так, сохранять спокойствие. С другой стороны, он же знает, что в России есть партия войны не только в кабинетах, но и в обществе. В обществе тоже есть сторонники войны. Для них нужно демонстрировать сильную, жесткую позицию Москвы. Никаких переговоров, никаких уступок Киеву. Победа будет за Россией и так далее. Надо продолжать эту жесткую силовую пропагандистскую позицию.

Поэтому объявлять готовность к выборам в таких условиях, это будет противоречие пропагандистской линии. Встреча с американцами состоялась, потому что это важно было для коммуникации с Трампом. Начинать переговоры до выборов в Госдуму точно не будут.

После же выборов в Госдуму не исключаю, что могут быть договоренности о возобновлении переговоров в трехстороннем формате. Но возобновление переговоров не означает готовность договариваться. Вот в чем проблема. И с высокой вероятностью Путин не собирается договариваться о завершении войны. Это очень заметно. Путин вновь верит (хотя, на мой взгляд, это иллюзия), что ему удастся выиграть войну против Украины.

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