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«Путин совершает ту же ошибку, что и Третий Рейх»

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  • 9.09.2026, 11:32
  • 6,858
«Путин совершает ту же ошибку, что и Третий Рейх»

Тактика Кремля контрпродуктивна.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сравнил российские удары по украинским городам с бомбардировками Лондона нацистской Германией.

Об этом он заявил в эфире Polsat News.

Министр отметил, что первые V2, то есть баллистические ракеты, были запущены по Лондону только в ноябре 1944 года, в результате чего погибли 10 тысяч человек, однако войну нацистский режим все равно проиграл.

«Путин совершает ту же ошибку, что и немецкий Третий Рейх, бомбардируя Лондон», — подчеркнул Сикорский.

По его словам, ошибка заключается в том, что «во-первых, когда наносят удары по городу и убивают 2–12 человек в день, это никоим образом не влияет на способность украинской армии защищать Донбасс».

Однако, по мнению главы МИД Польши, у России может быть «более глубокий план» — ослабить легитимность власти в Киеве.

«Россияне могут считать, что это приведет к запугиванию населения и ограничению его влияния на политическую власть. На это рассчитывали немцы, бомбардируя то ли Ковентри, то ли Лондон. На это также немного рассчитывали союзники, бомбардируя Гамбург, Берлин или Дрезден. И в обоих случаях это оказалось контрпродуктивным. Люди, когда на них нападают, объединяются вокруг власти», — объяснил он.

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