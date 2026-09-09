Лукашенко решал с Потаниным семейные проблемы 4 Андрей Бронишевский

9.09.2026, 11:39

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К БелАЗу у диктатора особый интерес.

Последнее время гигант белорусской промышленности БелАЗ уже не тот, что раньше. Прибыли падают, на российском рынке теснят китайские конкуренты. Но для Лукашенко БелАЗ – не просто предприятие. К БелАЗу у семьи Лукашенко особый интерес. Поэтому Лукашенко нашел способ дать заводу второй шанс. Помогать семье зарабатывать деньги на гиганте белорусской промышленности будет владелец компании «Норникель» Владимир Потанин.

Во вторник Потанин встретился с Лукашенко в Минске. Накануне он подписал с директором БелАЗа соглашение о сотрудничестве.

«Цель которого — объединение усилий по развитию научного и технологического потенциала для создания горной техники нового поколения, внедрения беспилотных технологий для горной добычи и других инноваций. Соглашение предусматривает создание совместного предприятия для реализации этих планов», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как сообщал еще в апреле «Коммерсант», сначала СП сосредоточится на ремонте белорусской техники. Однако, в дальнейших планах – производство собственных машин. Мощность предприятия составит 150 единиц оборудования в год. Для БелАЗа этот контракт может стать спасением.

Дела семейные

В последнее время дела у белорусского завода идут не так хорошо, как раньше. На главном для предприятия российском рынке БелАЗ теснят китайские конкуренты. Если раньше БелАЗ занимал 70-80 процентов на российском рынке карьерных самосвалов, то к началу 2026 года его доля обвалилась до 45-50 процентов.

Одновременно с потерей рынка обвалились и доходы. Чистая прибыль холдинга в России в 2025 году рухнула почти вдвое и составила 2,5 миллиарда российских рублей. Минпром по итогам 25 года официально признал работу холдинга неудовлетворительной.

А БелАЗ — это не тот завод, которому Александр Лукашенко может позволить работать неудовлетворительно. Потому что тут у него особый интерес. Можно сказать, семейный. «Торговый дом БелАЗ», через который продается техника в России, был учрежден Президентским спортивным клубом. Руководит этим клубом средний сын Лукашенко – Дмитрий. Самыми прибыльными дилерами владеют жены менеджеров «Торгового дома» либо близкие друзья семьи Дмитрий Лукашенко. По оценке Белорусского расследовательского центра, в 2017-2021 годах доходы этих дилеров составили 176 миллионов долларов.

Так что на переговорах с Потаниным во вторник Лукашенко решал семейные проблемы. Потому что семейный бизнес не должен страдать ни при каких обстоятельствах.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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