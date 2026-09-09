Соболенко на US Open непобедима в одном из важных компонентов 7 9.09.2026, 11:49

2,160

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Счет был положен еще в 2022 году.

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко довела количество подряд выигранных тай-брейков на US Open до десяти.

В четвертьфинальной игре проходящего этими днями Открытого чемпионата США против Линды Носковой белоруска победила в первом и третьем сетах именно в ходе укороченных розыгрышей.

Это были ее девятый и десятый выигранные кряду тай-брейки US Open соответственно. Счет был положен еще в 2022 году, пишет betnews.by.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com