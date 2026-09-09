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Соболенко на US Open непобедима в одном из важных компонентов

7
  • 9.09.2026, 11:49
  • 2,160
Соболенко на US Open непобедима в одном из важных компонентов
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Счет был положен еще в 2022 году.

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко довела количество подряд выигранных тай-брейков на US Open до десяти.

В четвертьфинальной игре проходящего этими днями Открытого чемпионата США против Линды Носковой белоруска победила в первом и третьем сетах именно в ходе укороченных розыгрышей.

Это были ее девятый и десятый выигранные кряду тай-брейки US Open соответственно. Счет был положен еще в 2022 году, пишет betnews.by.

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