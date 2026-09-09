Соболенко на US Open непобедима в одном из важных компонентов

Соболенко на US Open непобедима в одном из важных компонентов7
- 9.09.2026, 11:49
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Счет был положен еще в 2022 году.
Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко довела количество подряд выигранных тай-брейков на US Open до десяти.
В четвертьфинальной игре проходящего этими днями Открытого чемпионата США против Линды Носковой белоруска победила в первом и третьем сетах именно в ходе укороченных розыгрышей.
Это были ее девятый и десятый выигранные кряду тай-брейки US Open соответственно. Счет был положен еще в 2022 году, пишет betnews.by.