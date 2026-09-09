В Германии ответили на заявление Лаврова о «начале настоящей войны» с РФ 10 9.09.2026, 11:54

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Глава немецкого МИД раскрыл главную цель российского «дипломата».

Неожиданное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «начале настоящей войны» между РФ и Германией является признаком отчаяния.

Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Иоганн Вадефуль, сообщает Bild.

Немецкий дипломат раскритиковал слова российского коллеги и обвинил его в распространении лжи.

Речь идет о заявлении, в котором Лавров возмутился обвинениями Берлина в адрес Москвы. Как известно, ФРГ считает именно Россию ответственной за атаку дронов на аэропорт Лейпциг/Галле.

По убеждению Вадефуля, глава МИД РФ прекрасно осознает вину Москвы и знает о реакции Германии на нее.

Он также предположил, что заявление Лаврова, сделанное в день выборов в Саксонии-Анхальт, могло быть попыткой создать дополнительную неопределенность в немецком обществе.

Вадефуль подчеркнул, что российские власти используют доступные им инструменты для влияния на общество, однако Германия не будет поддаваться запугиванию.

Словесную эскалацию со стороны Лаврова германский министр назвал «определенным проявлением российского отчаяния».

На этом фоне немецкий дипломат напомнил, что Россия «не добилась такого успеха в этой войне (против Украины - ред.), как надеялась», потому что «война должна была закончиться через несколько дней - а теперь она длится уже пятый год».

Ухудшение отношений между Германией и Россией

В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига недалеко от украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан» обнаружили подозрительный предмет. Из-за инцидента работу аэропорта временно приостановили. Позже выяснилось, что это был беспилотник.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал событие «новым уровнем опасности» для страны и одним из проявлений гибридной угрозы.

После инцидента немецкие СМИ выдвинули версию, что украинский самолет мог перевозить боеприпасы. Также сообщалось, что дрон вроде бы столкнулся в воздухе с другим беспилотником. Однако авиакомпания «Антонов» опровергла эту информацию.

Впоследствии выяснилось, что беспилотник попал в наиболее уязвимый участок крыла Ан-124.

1 сентября Германия официально обвинила РФ в совершении атаки в аэропорту Лейпцига.

А через несколько дней Лавров публично заявил о «начале настоящей войны» с Германией.

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