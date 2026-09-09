Чиновника в Гродненской области арестовали за взятку

Чиновника в Гродненской области арестовали за взятку2
- 9.09.2026, 12:27
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Мужчину задержали с поличным.
Сотрудника управления землеустройства одного из районных исполнительных комитетов Гродненской области задержали по подозрению в коррупции, сообщили в МВД.
По данным ведомства, 51-летний чиновник курировал вопросы изъятия и предоставления гражданам земельных участков для ведения садоводства и дачного строительства. За участки с выгодным расположением и в хорошем состоянии он получал взятки от местных жителей — таким образом от семи человек он получил в общей сложности не менее 10 тысяч рублей.
Мужчину задержали с поличным, в отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Отметим, чиновники-коррупционеры довольно быстро возвращаются в кадровую обойму режима. Как писал сайт Charter97.org, экс-директор добрушского завода спустя два года оказался на свободе и при новой должности.