В Украине ликвидирован высокопоставленный полковник Минобороны РФ 8 9.09.2026, 12:21

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В России подтвердили гибель полковника Минобороны

Фото: Militarnyi

Это могло произойти в результате удара ВСУ по командному пункту оккупантов в Донецке.

Еще один высокопоставленный российский офицер не пережил участия в агрессивной войне против Украины. О его смерти уже официально сообщили в России, пишет «Фокус».

В России подтвердили гибель в войне против Украины высокопоставленного полковника Министерства обороны. Об этом сообщил OSINT-проект KIU, который фиксирует потери среди российских офицеров.

Речь идет о полковнике Андрее Владимировиче Крестьянском, который занимал должность старшего преподавателя и инспектора Инспекции Центра подготовки руководящего состава соединений Министерства обороны страны-агрессора.

Факт смерти военнослужащего подтвердили на официальном сайте Марксовского муниципального района Саратовской области России. Там сообщили, что похороны Крестьянского запланированы на 9 сентября. В сообщении отмечается, что Крестьянский участвовал в агрессивной войне против Украины и погиб при исполнении воинского долга.

В России подтвердили гибель полковника Минобороны

Фото: Militarnyi

Точная дата и место смерти полковника пока не разглашаются. Впрочем, в проекте KIU предполагают, что Крестьянского могли ликвидировать в результате удара Военно-воздушных сил Украины по командному пункту противника во временно оккупированном Донецке 26 августа.

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