Ученые разгадали язык тела кошек 9.09.2026, 12:25

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За простым и привычным движением скрывается целая комбинация природных инстинктов.

Каждый владелец пушистого любимца наверняка замечал забавную особенность: стоит почесать кота ближе к основанию хвоста, как он тут же высоко задирает заднюю часть туловища. За этим простым и привычным движением скрывается целая комбинация природных инстинктов, физиологических особенностей и тонких сигналов общения.

Об этом пишет «Курсор».

Анатомия удовольствия и детские рефлексы

Область спины прямо у основания хвоста насыщена нервными окончаниями, делая эту зону невероятно чувствительной для любого кошачьего организма. Когда человек касается этого места, ощущения для питомца становятся более яркими и интенсивными, чем обычная ласка по всей спине. Приподнимая таз, кот инстинктивно показывает, что испытывает удовольствие и просит продолжить приятное поглаживание.

Однако корни такого поведения уходят гораздо глубже — в раннее детство. Когда котята еще совсем малы, мать-кошка регулярно вылизывает их спинки и область под хвостом для поддержания гигиены. Из-за этого природного механизма прикосновения к нижней части туловища накрепко ассоциируются у животного с безопасностью, материнской заботой и абсолютным комфортом.

Граница между кайфом и раздражением

Несмотря на общую любовь к почесушкам, кошачьи характеры сильно различаются: один питомец будет самозабвенно жмуриться от удовольствия, а другой моментально отойдет в сторону. Более того, даже самый дружелюбный кот может быстро передумать, если прикосновения окажутся слишком интенсивными. Из-за высокой чувствительности зоны перегрузка нервной системы наступает мгновенно.

Внимательный хозяин всегда заметит момент, когда ласка начинает раздражать животное. Если кот резко замахал хвостом, прижал уши, напряг мышцы или попытался прикусить руку, поглаживание следует немедленно прекратить, чтобы не спровоцировать агрессию.

Гормоны или скрытая боль?

Стоит учитывать и контекст ситуации. У нестерилизованных кошек характерное поднятие таза и отведение хвоста в сторону может быть прямым признаком наступления периода течки. Если такое поведение сопровождается громким настойчивым мяуканьем, катанием по полу и стремлением убежать на улицу, дело вовсе не в ласке.

Кроме того, резкое изменение реакции на прикосновения должно насторожить заботливого владельца. Если питомец, который раньше обожал чесание у хвоста, вдруг начинает вздрагивать, шипеть или усиленно вылизывать это место, причина может крыться в проблемах со здоровьем. Кожные заболевания, воспаления или боли в суставах делают эту зону уязвимой, поэтому при появлении подобных симптомов лучше показать кота ветеринару.

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