Индия резко начала наращивать добычу угля 9.09.2026, 12:33

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Одна шахта может установить мировой рекорд.

Индийская угледобывающая компания Coal India проводит расширение шахты Gevra, после чего она может стать крупнейшей в мире, пишет польское издание Energia.

Шахта Gevra расположена в центрально-восточной части Индии. Ее основали в 1981 году. В настоящее время это крупнейшая открытая угольная шахта в стране. Управление ею осуществляет South Eastern Coalfields Ltd. – дочерняя компания Coal India.

В этом году на шахте Gevra планируется добыть 56 млн тонн угля. При этом уже в 2027 году годовую добычу планируют увеличить до 63 млн тонн, сообщил генеральный директор South Eastern Coalfields Хариш Духан.

Но на этом компания останавливаться не планирует. Она уже получила разрешение на дальнейшее увеличение мощности шахты – до 70 млн тонн угля в год. Масштабы добычи на шахте Gevra можно оценить в сравнении с Польшей, где в 2025 году все шахты вместе добыли 42,8 млн тонн каменного угля.

Если планы по увеличению добычи будут реализованы, уже в следующем году Gevra может стать крупнейшей угольной шахтой в мире и опередить нынешнего лидера – шахту Black Thunder в штате Вайоминг, США. Ее годовая добыча составляет около 61–62 млн тонн.

Индия последовательно наращивает добычу угля. Ежегодно страна добывает чуть более 1 млрд тонн этого ресурса, однако к 2030 году правительство планирует увеличить этот показатель до 1,58 млрд тонн. Около 75% всей добычи угля в Индии приходится на долю Coal India.

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