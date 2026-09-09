«Два пакета еды в руках»: в Сети спорят о щедрости белорусских мужчин 13 9.09.2026, 12:45

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иллюстративное фото: Shutterstock

Разгорелись нешуточные страсти.

Какими качествами можно «наградить» белорусских мужчин? Своим мнением на этот счет в сети Threads поделилась пользовательница с ником cava_suhacava — и ее пост вызвал настоящий шквал комментариев.

«Сегодня разговаривали с подружкой из Беларуси, которая тоже живет в Бельгии, и вспомнили одну удивительную особенность наших мужчин, — начала она. — Наш мужчина может быть кем угодно: мужем, бойфрендом, поклонником, бывшим, очень бывшим или человеком, с которым вы уже давно "все выяснили". Но если он появляется у тебя дома — у него в каждой руке по пакету с едой. Всегда. Вы вместе? Два пакета. Он за тобой ухаживает? Два пакета. Вы расстались? Все равно два пакета».

Автор поста описала целую сценку: «"Выйди на минуту." — "Зачем?" — "Я тебе еды привез". И ты выходишь, а он стоит. Два пакета в руках». По ее мнению, где-то в культурном коде белорусских мужчин записано, что женщина должна быть накормлена — независимо от того, что происходит в отношениях. «Можно перестать любить. Можно расстаться. Можно удалить номер. Можно начать новую жизнь. Но приехать к женщине с пустыми руками? Нет...» — заключила она.

Правда, большинство комментаторов с этим романтичным образом не согласились — причем достаточно категорично. Пользовательница nat_pisotskaya не без иронии заметила: «Наверное, я живу в Беларуси другой Вселенной, тут такого никогда не встречала…» А ivanova_atomy предположила: «Вы, наверное, давно уже не живете в Беларуси...»

Досталось и самой идее массово хвалить белорусских мужчин. «Не знаю, что за мода нынче пошла в тредс белорусских мужиков нахваливать, — написала jessicarabbit001. — Может, по сравнению с русскими они еще и ничего, не пробовала — не знаю. Но вы все равно давайте не перегибайте! С двумя пакетами еды! Ну да, а еще у него звезда во лбу горит и ангелы поют при его появлении...» Пользовательница anre1982 и вовсе описала прямо противоположный опыт: «Я беларуска, живу в Беларуси, скорее услышу вопрос: а чем ты меня покормишь?»

Схожие настроения выразили detka_anti («Первый раз такое слышу, ни у меня, ни у подруг/знакомых такого не было. Скорее это личный опыт у вас...») и mashenka_dolomiti («Почему мне такие мужчины в Беларуси никогда не попадались...»). А пользовательница pashkevichhanna пошутила по-белорусски: «Мужчына, мабыць, старшыня калгаса. Звычайна яны прыязджаюць з ежай...»

Нашлись и те, кто взглянул на ситуацию с бытовой стороны. «Ну не знаю, потом готовишь — и наутро ничего от этих двух пакетов не остается. Гора посуды и мусора. А одной этой еды хватило бы на 2 недели... сам принес, сам и съел...» — поделилась interiordesign_batumi.

Некоторые пользователи пошли дальше и рассказали куда более мрачные истории из личного опыта. Так, a.w.sh777 с сарказмом переспросила: «А эти белорусские мужчины с двумя пакетами еды сейчас с нами в одной Беларуси? Феерический жлоб, с которым имела "счастье" познакомиться в этом году — самый что ни на есть беларус. Но при этом жадный до трясучки. Ему даже бутылки воды жалко было. Какие там пакеты. Судя по нему, это он ждал, что я его должна начать снабжать вкусняшками. Тьфу, мерзотный...»

Еще более резкой историей поделилась klavayulya: «У моей подруги бывший муж, с которым у нее на тот момент было трое детей и младшей 1 год, уходя вычистил все из морозильной камеры, мотивируя это тем, что покупал это он и ему на другом месте жительства надо что-то есть. Вуаля! Белорус чистокровный в 7 поколении...»

А пользователь escheneptushkin и вовсе усомнился в правдивости исходного поста: «Что-то вы там на ваших бельгийских лугах трав перенюхали! Где такое было? С кем и когда? То, что вам повезло — не повод идеализировать "мужчин из Беларуси". Никто никакие продукты не возил. И тем более бывшие, которые ущемленные уплывали в туман после своих... замашек. И даже к своим детям без подарков/вкусняшек (не то что с 2 пакетами) приходят. И алиментов по 254 рубля платят, со словами: "ты сама все купишь, я же тебе алименты плачу". Так что не очень понятно, к чему это все вы накатали...»

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