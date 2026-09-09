Ловушки «перемирия» с РФ

Ловушки «перемирия» с РФ1
- Вадим Денисенко
- 9.09.2026, 12:46
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Путин играет в игру.
После встреч представителей США с российским диктатором и украинским президентом в информационном пространстве вновь всплыла тема переговоров. В частности, среди тем могут фигурировать обмен пленными, вопрос экспорта зерна и энергетическая инфраструктура.
С одной стороны, интенсивность встреч и заявлений после них свидетельствует о том, что президенту США Дональду Трампу нужно продемонстрировать хоть какую-то победу. В то же время, с другой стороны, разорвать энергетическое и морское перемирие очень сложно, учитывая, что здесь явным бенефициаром может быть Российская Федерация.
Дело в том, что энергетическое перемирие, если оно будет достигнуто и соблюдено, означает, что у Путина с повестки дня сойдут две глобальные проблемы:
очереди на АЗС перестанут раздражать население (а именно бензиновый кризис стал одним из главных факторов, способствующих антивоенным настроениям);
Кремль сможет решить энергетическую проблему Крыма, Севастополя и, потенциально, Белгородской, Курской, Ростовской областей в целом, а также ряд точечных проблем по всей территории европейской части РФ. Этот фактор (отсутствие электричества и холод в этих регионах), потенциально, мог стать одним из самых болезненных для Путина в ближайшие месяцы.
И еще один момент: энергетическое перемирие имеет все шансы сорвать элитные игры (в первую очередь, главы «Роснафты» Игоря Сечина ) по присвоению ряда активов и, прежде всего, «дерибану» «Лукойла».
Для Украины, в идеале, энергетическое перемирие будет означать, что мы будем жить со светом и теплом. Однако энергетическое перемирие невозможно без полного разблокирования Азовского и Черного морей.
А это уже не устраивает Путина, ведь именно блокада портов ставит экономику Украины на грань коллапса.
А удары по энергетике – это лишь дополнительный, а не ключевой экономический удар, как это было в 2025–2026 годах.
Конечно, Украину это тоже не устраивает, ведь запрет ударов по танкерам при продолжении блокады портов Большой Одессы – явно неравноценный обмен.
Следовательно, можно не сомневаться, что, как минимум, на начальном этапе Владимир Путин выдвинет условие: Россия не наносит удары по энергетическим объектам Украины, а Украина не наносит удары по НПЗ, нефте- и газоперерабатывающим заводам, энергетическим объектам и по танкерному флоту Российской Федерации. При этом блокада портов Одессы выносится за скобки.
В итоге, пока мы очень далеки от каких-либо договоренностей, а Путин играет в игру «сорвать переговоры руками Украины».
Ну, а что касается ракет-перехватчиков для ПВО Patriot, то их нет в том количестве, которое нам нужно. Конечно, нам что-то дадут. Но значительно меньше, чем нам это нужно.
Вадим Денисенко, УНИАН