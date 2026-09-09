закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский рассказал о мощном ударе по кораблям РФ

3
  • 9.09.2026, 14:44
  • 8,990
Зеленский рассказал о мощном ударе по кораблям РФ
Владимир Зеленский

Поражены носители «Калибров».

Во время удара по военно-морской базе в Новороссийске (Краснодарский край РФ) Силы обороны поразили военные корабли — носители ракет «Калибр». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«За эти сутки есть результаты в Новороссийске (Краснодарский край). Поражена военно-морская база: терминал, задействованный в отгрузке нефти, объекты военной гавани, военные корабли, носители "Калибров". Благодарю воинов СБУ, ССО, ВМС ВСУ, ГУР и ГПСУ за точность», — написал президент Украины.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили атаку и заявили, что на территории военно-морской базы, а также мазутного терминала морского порта зафиксированы пожары.

Подтверждены взрывы в районах базирования кораблей. Степень нанесенных повреждений уточняется.

Военно-морская база Новороссийск — важный пункт базирования кораблей Черноморского флота РФ, используемый для технического обслуживания и материально-технического обеспечения кораблей российской армии.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что Силы обороны нанесли удар по военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Было уничтожено несколько российских судов, в том числе ракетоносители.

Также командующий СБС сообщил об ударе по Анапе в Краснодарском крае. Украинские дроны уничтожили российский палубный истребитель Су-33, вертолет Ми-8, а также два радиолокационных комплекса — «Каста-2Е2» и 92Н6 (из состава ЗРК С-300/400) — в районе Геленджика, написал «Мадяр».

Ночью в Новороссийске гремели мощные взрывы; российские власти заявляли об угрозе атаки БПЛА и ракет, а впоследствии — о массированной атаке на Новороссийск и Анапу. OSINT-аналитики Telegram-канала Astra сообщали, что один из пожаров произошел на территории Новороссийского мазутного терминала.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар