Зеленский рассказал о мощном ударе по кораблям РФ 3 9.09.2026, 14:44

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Владимир Зеленский

Поражены носители «Калибров».

Во время удара по военно-морской базе в Новороссийске (Краснодарский край РФ) Силы обороны поразили военные корабли — носители ракет «Калибр». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«За эти сутки есть результаты в Новороссийске (Краснодарский край). Поражена военно-морская база: терминал, задействованный в отгрузке нефти, объекты военной гавани, военные корабли, носители "Калибров". Благодарю воинов СБУ, ССО, ВМС ВСУ, ГУР и ГПСУ за точность», — написал президент Украины.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили атаку и заявили, что на территории военно-морской базы, а также мазутного терминала морского порта зафиксированы пожары.

Подтверждены взрывы в районах базирования кораблей. Степень нанесенных повреждений уточняется.

Военно-морская база Новороссийск — важный пункт базирования кораблей Черноморского флота РФ, используемый для технического обслуживания и материально-технического обеспечения кораблей российской армии.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что Силы обороны нанесли удар по военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Было уничтожено несколько российских судов, в том числе ракетоносители.

Также командующий СБС сообщил об ударе по Анапе в Краснодарском крае. Украинские дроны уничтожили российский палубный истребитель Су-33, вертолет Ми-8, а также два радиолокационных комплекса — «Каста-2Е2» и 92Н6 (из состава ЗРК С-300/400) — в районе Геленджика, написал «Мадяр».

Ночью в Новороссийске гремели мощные взрывы; российские власти заявляли об угрозе атаки БПЛА и ракет, а впоследствии — о массированной атаке на Новороссийск и Анапу. OSINT-аналитики Telegram-канала Astra сообщали, что один из пожаров произошел на территории Новороссийского мазутного терминала.

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