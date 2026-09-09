«В Японии надо научиться читать воздух» 2 9.09.2026, 13:09

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Фото: Unsplash

Как программист из Беларуси управляет офисом в Токио.

Япония — привлекательная, но закрытая и сложная для адаптации страна со специфической корпоративной культурой. Издание devby.io поговорило об особенностях японского IT с разработчиком Денисом (имя собеседника изменено), который живет в Японии уже больше шести лет и возглавляет местный филиал европейской IT-компании.

Есть ли в Японии «Кремниевая долина»?

— Почему Япония? У вас было стремление уехать именно туда? Или это случайная бизнес-необходимость?

— Мое увлечение Японией возникло еще с детства. Мне было интересно самому изучать язык и некоторые культурные особенности Страны восходящего солнца. Перед тем, как решиться переехать, я побывал там несколько раз. И в один момент для меня стало естественным попробовать жить там по-настоящему.

В Токио жить на тот момент мне не хотелось, и выбор пал на Фукуоку.

— Фукуока — это главный стартап-хаб Японии. Его иногда называют «японской Кремниевой долиной». Подходит ли этому городу такое название?

— В тот момент это действительно было место с внушительным потенциалом для инвестиций и хорошими возможностями для стартапа. Правда, тогда я просто был не в курсе, как обстоят дела в Токио.

Сейчас я с уверенностью могу сказать, что иностранному IT-бизнесу выбирать какое-то место кроме Токио практически бессмысленно. Возможностей в Токио гораздо больше, и какие бы амбиции не существовали в Фукуоке, длинный путь все равно удобнее начинать именно в Токио.

Фото: Unsplash

Поэтому сравнение Фукуоки с Кремниевой долиной, на мой взгляд, выглядит некорректным. Весь IT-бизнес как был в Токио, так и останется там. И даже второе место — это, скорее всего, тоже не Фукуока, а Осака.

Но если брать во внимание только остров Кюсю, все то, что было сделано в Фукуоке в плане стартапов, определенно имело для региона огромный вес.

Зачем нужно «читать воздух»

— Насколько трудно вам было выучить японский язык до уровня, позволяющего вести бизнес и руководить местным офисом? Можно ли выжить в японском IT только с английским?

— Уже на момент переезда у меня был достаточный опыт общения на японском языке как в повседневной жизни, так и бизнесе. Поэтому проблем с коммуникацией не было. Но могу сказать, что не имея опыта жизни в Японии и какого-либо рабочего опыта вот так взять пройти курсы бизнес языка и быть уверенным что все получится — очень малая вероятность.

В Японии есть такое важное понятие как «читать воздух», и оно применимо везде, в том числе в бизнес сфере. Японцы с рождения с этим живут и для них это естественно. А вот для иностранцев это может быть большой проблемой.

«Читать воздух» (яп. 空気を読む, кууки-о ёму) — это устойчивое выражение, под которым в Японии понимают умение понимать скрытый смысл происходящего, улавливать настроение, эмоции и негласные правила в обществе без прямых слов.

— Можно ли выжить в японском IT только с английским?

— Есть немало компаний, в котором хорошее знание английского — это норма. Кое-где практикуется, чтобы на английском в офисе говорили даже японцы. Поэтому в принципе, если начинать с Токио, даже без знания японского языка можно попасть в местное IT. Но в любом случае, если пытаться пойти дальше, японский язык придется поднимать.

— Вы долгое время были pure-разработчиком. Сложно было переключаться с написания кода на управление филиалом иностранной компании в Японии?

— Ответ на этот вопрос связан как раз с тем самым «чтением воздуха». Пока ты не владеешь этим искусством, у тебя, конечно, будут проблемы как внутри компании, так и с клиентами. Даже если есть опыт руководства компанией в Европе или Америке, с этим определенно будут проблемы.

Поэтому, кстати, иностранцы в Японии, как правило, не занимаются продажами и прямым общением с клиентами. Обычно на таких позициях обязательно будет японец.

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Лично у меня ушло порядка 4−5 лет чтобы привыкнуть ко всему и обучиться. Но оговорюсь, что это уровень маленькой компании. И я сомневаюсь, что смог бы руководить средней или большой.

Правда и мифы о японской корпоративной культуре

— О японском трудоголизме, переработках и бюрократии ходят легенды. Что из этого правда, а что миф?

— Переработки лет 10−15 назад действительно были заметной проблемой. Но сейчас такого не наблюдается. По крайней мере, здесь этого не больше, чем в других развитых странах.

Положение дел с бюрократией тоже похоже на то, что происходит с переработками. Ее стало гораздо меньше, особенно благодаря внедрению в повседневную жизнь и в бизнес-культуру информационных технологий. Возможно, в этом отношении Япония немного отстает от уровня Европы и Америки. Но лично на своем опыте могу сказать, что уже сейчас работать стало очень комфортно. И думаю, что с тем ИИ-бумом, который происходит сейчас, все станет только лучше. Достаточно скоро эти мифы уйдут в историю.

Думаю, что благодаря этому даже без знания японского языка здесь можно будет себя неплохо чувствовать на старте. Проблема «чтения воздуха», наверное, останется, поскольку это уже проблема коммуникации с людьми, и здесь все несколько сложнее. Но в в Японии уже существует огромное количество b2b-сервисов, которые облегчают эту задачу. Есть вероятность, что и японская бизнес-культура в ближайшем будущем заметно сэволюционирует и в эту сторону.

Японское образование и технологический перекос

— Вы можете сравнить белорусское IT-образование с профильным японским?

— Прошло уже очень много времени с тех пор, как я учился в Беларуси. И я не учился в японском университете. Тем не менее, у меня есть опыт совместной работы с японскими студентами в местной компании. Могу поделиться своими наблюдениями.

Как правило, японские студенты с амбициями уже после года-двух в университете пытаются попасть в стартапы или даже организовать свои. Если у них получается, то учеба уходит на второй план.

Фото: Unsplash

Впрочем, мне кажется, что сейчас что-то похожее происходит везде в развитых странах. Похоже, что с развитием ИИ обучение в университете станет еще более коротким. И то, что сейчас амбициозные студенты делают по собственной инициативе, станет нормой. По крайней мере в IT-сфере.

— Справедлив ли стереотип, согласно которому Япония делает крутое железо и робототехнику, но несколько отстает в софте и веб-разработке?

— Действительно есть такой момент. Но дистанция стремительно сокращается.

Доля японской робототехники в мире весьма высока и, возможно, станет лишь больше. А так называемый physical AI сейчас особенно на слуху. Это хорошо иллюстрирует недавний визит и инвестиции главы Nvidia в Японию.

Пытаться стать японцем, на мой взгляд — это лишнее

— Насколько легко иностранцу стать «своим» в Японии?

— Делать старт с нуля в Японии не имея особого интереса к местной культуре, здешнему образу жизни и так далее — это очень сомнительная затея. Я вряд ли порекомендовал бы это делать. У меня был такой интерес, и он не угас за долгое время. Вдобавок прожив уже столько лет здесь я просто ощущаю Японию как второй дом. Как место со своими плюсами и минусами, которые уже воспринимаются как норма.

Наверное, шести лет даже не понадобится для того, чтобы понять, подходит ли вам Япония. Скорее, двух-трех лет будет достаточно, чтобы определиться.

На мой взгляд, пытаться стать японцем — это лишнее. Важнее всего быть самим собой. Из-за определенных сложностей в коммуникации многие японцы очень одиноки, здесь хватает местных, у которых нет друзей, а есть лишь контакты. При всем при этом иностранцу завести в Японии друзей — это не какая-то невозможная задача. Если есть общие увлечения, то вполне можно подружиться с японцами и стать для них «своим». И если такой круг сформируется, вас уже никто не будет держать за иностранца.

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Это вопрос доверия. И сколько времени уйдет на то, чтобы этого добиться — это, скорее, зависит от конкретных людей, чем от общества.

— Что бы вы посоветовали белорусам, которые хотят релоцироваться в Токио и работать на японский рынок?

— Тем, кто хочет попробовать переезд в Японию, я бы рекомендовал искать компанию, в которой уже есть сотрудники-иностранцы. И которая может помочь с релокацией и обеспечить обучение для дальнейшего роста. Начинать в Японии с нуля я бы не рекомендовал.

Еще один хороший вариант — поступить сперва в языковую школу. И просто пожить здесь какое-то время, учась языку и не думая о работе.

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