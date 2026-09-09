Генштаб ВСУ: Поражена военно-морская база «Новороссийск» 9.09.2026, 13:04

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Украинские силы нанесли масштабный удар.

В ночь на 9 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по военно-морской базе «Новороссийск» в Новороссийске Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на территории военно-морской базы, а также мазутного терминала морского порта зафиксированы пожары.

Подтверждены взрывы в районах базирования кораблей. Степень нанесенных повреждений уточняется.

Военно-морская база «Новороссийск» — важный пункт базирования кораблей Черноморского флота РФ, используемый для технического обслуживания и материально-технического обеспечения кораблей армии РФ.

«Работа по ключевым военным целям противника продолжается», — отмечают в Генштабе.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске после атаки дронов горит мазутный терминал и ряд предприятий.

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