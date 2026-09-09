В случае Анджея Почобута коса нашла на камень 5 Александр Класковский

9.09.2026, 13:25

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Анджей Почобут

Фото: x.com/poczobut

Крепкий орешек.

Бывший политзаключенный Анджей Почобут вернулся в Беларусь после депортации в конце апреля. Александр Лукашенко стремится выбрасывать за рубеж своих самых сильных, именитых политических врагов. Но в случае Почобута коса нашла на камень.

Его возвращение в Беларусь не стало сенсацией. Этот журналист и активист польской диаспоры, волевой и упрямый человек раз за разом декларировал такое намерение и еще при освобождении добился от белорусских чиновников обещания, что его снова впустят в страну.

Конечно, те как дали обещание, так могли и взять его обратно. Достаточно вспомнить, как в 2020-м в Беларусь не впускали из Польши митрополита Тадеуша Кондрусевича.

Его паспорт МВД вдруг признало недействительным. Впрочем, комментарии Александра Лукашенко по поводу той истории не оставили сомнений: тогдашнему главе белорусских католиков отомстили за то, что он выступил против насилия по отношению к участникам массовых протестов.

Несломленный

У Почобута долгая история противостояния с режимом. Еще в 2011-м, когда внутриполитический климат был гораздо мягче, его приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания — якобы за клевету на Лукашенко (клеветой было сочтено слово «диктатор»).

Годом позже Почобута снова арестовывали за публикации, но потом уголовку прекратили. Ну а в феврале 2023-го, когда репрессивный конвейер работал на всю катушку, этому активисту опального Союза поляков влепили восемь лет колонии усиленного режима.

По свидетельствам, которые публиковали независимые СМИ, белорусское начальство не единожды предлагало Почобуту написать прошение о помиловании, однако политзаключенный отказывался. «Хотел бы выйти — написал бы, а не ломался», — так комментировал этот сюжет один из провластных телеграм-каналов.

На самом деле это его хотели сломить, но безуспешно. В итоге важного для Варшавы узника освободили минувшей весной в рамках сложной комбинации, связанной со шпионским обменом. К этому делу приложил руку и Вашингтон.

Как видим, в лице Почобута режим столкнулся с крепким орешком. И его поездка в Беларусь — очередной мужественный поступок.

Кое-кто в Польше его отговаривал. Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек открытым текстом заявил, что возвращение Почобута в Беларусь «несет огромный риск для него».

Минску важны польский и американский треки

Но Почобут решился протестировать систему Лукашенко. Здесь налицо сходство с историей другого бывшего политзаключенного — Николая Статкевича, который в сентябре прошлого года сломал сценарий режима, отказавшись выезжать в Литву.

Он остался на погранпереходе, был снова отправлен в тюрьму, но в итоге его выпустили после инсульта. Такой дорогой ценой Статкевич расширил рамки дозволенного в условиях жесткого авторитаризма.

Теперь перчатку режиму бросает Почобут. Незадолго до возвращения в Беларусь он встретился с Папой Римским. Это может служить некой страховкой: Минск заинтересован поддерживать отношения с Ватиканом. К слову, именно Святой престол в итоге разрулил ситуацию с митрополитом Кондрусевичем.

Но, пожалуй, еще сильнее белорусское руководство заинтересовано, чтобы продолжались польский и американский треки, через которые оно надеется пробить изоляцию на западном направлении.

Показательно, что в нынешнем году давление на польскую границу с помощью нелегальных мигрантов резко ослабло.

А вдобавок анонсировал скорый визит в Минск спецпредставитель президента США по Беларуси Джон Коул. Назревает новый этап «большой сделки». И Лукашенко нужен благоприятный фон.

Он наверняка учитывает и тот момент, что освобождение Почобута лично приветствовал Дональд Трамп — контрагент той самой «большой сделки».

Режиму и хочется и колется

Можно предположить, что именно из этих соображений Почобуту сейчас не дали от ворот поворот, как митрополиту Кондрусевичу в 2020-м. Но это не означает, что дальше у бывшего политузника все пойдет гладко.

Ведь Почобут возвращается не как сугубо частное лицо — он намерен поддержать деятельность Союза поляков в Беларуси. А эта структура с давних пор властям поперек горла. В противовес ей создали лояльную режиму организацию. Но Варшава поддерживает именно опальный союз.

И вот что любопытно: его руководительница Анжелика Борис заявляет, что получила сигналы, «свидетельствующие о том, что есть возможности, чтобы деятельность Союза поляков могла быть легальной, он мог функционировать в правовом поле в Беларуси».

Нетрудно догадаться, что это сигналы от белорусских властей. И если они действительно готовы зарегистрировать этот неудобный Союз поляков (как пишет ряд СМИ, при условии ребрендинга), то можно говорить о крупной уступке Варшаве. Вопрос: в обмен на что?

Сам факт, что Почобута впустили, может свидетельствовать о том, что у Минска есть некий сценарий развития польского трека. Но в таком случае Лукашенко вступает на поле противоречий.

Да, ему важен прогресс на западном направлении внешней политики. Но если вождь начинает проявлять — в понятиях режима — некую мягкотелость, то ястребы, в первую очередь силовики, скорее всего, будут не в восторге.

Вспомним: Лукашенко не раз оправдывался перед этой публикой, объяснял, почему лучше выпустить врагов в рамках торга с Западом, чем сгноить их за решеткой.

При этом зависимость правителя от силовиков не стоит преувеличивать. Другое дело, что у него самого наверняка есть внутренний тормоз.

Судя по многим симптомам, Лукашенко опасается, что если ослабить гайки, то рано или поздно дело может дойти до нового восстания масс. А 2020-й триггерит правителя и поныне.

Так что сильно разгуляться в стране своим упорным оппонентам он наверняка не даст.

Однако Почобут своей рискованной миссией нащупывает границы возможного в ситуации, когда режиму и хочется и колется. Хочется подправить отношения с Западом, но колет мысль, что «гнилой либерализм» до добра не доведет.

При этом иные оппоненты белорусских властей опасаются, что те попытаются использовать возвращение Почобута в пропагандистских целях: вот видите, никто его не трогает, налицо внутриполитическая оттепель. Так что снимайте санкции и все такое.

Как видим, этот бывший политузник начал с режимом обоюдоострую игру, эффект которой трудно предсказать.

Александр Класковский, «Позiрк»

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