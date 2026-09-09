Украина методично уничтожает незаменимые бомбардировщики России 9.09.2026, 13:25

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РФ защищена куда хуже, чем считалось.

Дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по авиабазе Энгельс-2 в глубине российской территории, выведя из строя как минимум два стратегических бомбардировщика Ту-95, еще один самолет был поврежден чуть раньше, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Российская противовоздушная оборона, растянутая на всю огромную территорию страны, оставляет «окна» даже около стратегически важных объектов. «Даже ключевые базы больше не защищены так, как считалось раньше», — отмечает издание.

Проблема для Москвы усугубляется тем, что новые Ту-95 в стране не выпускаются с 1992 года — по оценкам, в строю сейчас находится всего 20-30 таких машин. Проект Oryx, отслеживающий военные потери, подтверждает как минимум 10 уничтоженных бомбардировщиков еще до недавней серии ударов. Логика происходящего явно перекликается с украинской операцией Spiderweb 2025 года.

Ту-95 — носитель крылатых ракет Х-101, которыми Россия регулярно бьет по украинской энергетике, особенно в зимний период. Сокращение парка этих бомбардировщиков снижает возможность массированных пусков и заметно усложняет для Москвы саму логику дальнобойной ударной кампании.

Российская авиация все реже показывает силу у границ НАТО, и это тоже последствие ударов по Ту-95. А значит, слабеет и способность Москвы нанести мощный первый удар, если дело дойдет до серьезного столкновения. Получается, Кремль теперь вынужден решать: пускать в ход последние бомбардировщики уже сейчас или приберечь их на случай, если война расширится.

Повторяющиеся удары по базе, которую долгое время принято было считать неуязвимой, наглядно демонстрируют, что Россия куда хуже защищена, чем предполагалось.

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