закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Беластоку адкрылася беларуская кнігарня фонду «Камунікат»

  • 9.09.2026, 13:37
У Беластоку адкрылася беларуская кнігарня фонду «Камунікат»

У Дзень беларускай вайсковай славы.

8 верасня, у Дзень беларускай вайсковай славы, у Беластоку адкрылася новая беларуская кнігарня. Кнігарня фонду «Камунікат» пачала працу на вуліцы Варшаўскай, 1а, перадае «Радыё Рацыя».

Пра новую кніжную прастору, яе фармат і планы распавядае заснавальнік «Камунікату» Яраслаў Іванюк:

– Другая крама фонду «Камунікат» будзе функцыянаваць пад шыльдай Kamunikat.shop, як і нашая інтэрнэт-крама, каб людзям не блытацца. Kamunikat.org – гэта бібліятэка, там дзе кнігі можна загрузіць бясплатна і чытаць. А Kamunikat.shop – гэта і ў інтэрнэце, і ў рэале – кнігарні ў Варшаве і ў Беластоку. Вядома, што поспех гэтай кнігарні залежыць ад чытачоў. Гэта вельмі важна, каб людзі звыкліся з тым, што ў Беластоку ёсць такая кропка.

На адкрыццё кнігарні адмыслова з Лондану завітаў прадстаўнік выдавецтва «Скарына прэс» Ігар Іваноў:

– Кнігарні маюць вельмі своеасаблівую цікавую ролю ў тым, каб зрабіць кнігі даступнымі. Рэч у тым, што кніга – гэта адмысловы прадукт. Вельмі часта людзі купляюць кнігі проста з імпульсу. Яны можа бачылі, ці чулі пра гэтыя кнігі, бачылі ў інтэрнэце ў кнігарнях, але вельмі часта гэта не выклікае ў людзей жадання гэтую кнігу мець. Трэба яе ўзяць у рукі.

Адкрыццё кнігарні стала сапраўдным святам для аматараў беларускай кнігі ў Беластоку, і таму на адкрыццё кнігарні завітала больш за паўсотню аматараў друкаванага беларускага слова.

З 9 верасня кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу з 15-ай па 18-ю гадзіну ў Цэнтры беларускай культуры ul. Warszawska 1A.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар