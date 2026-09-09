У Беластоку адкрылася беларуская кнігарня фонду «Камунікат» 9.09.2026, 13:37

У Дзень беларускай вайсковай славы.

8 верасня, у Дзень беларускай вайсковай славы, у Беластоку адкрылася новая беларуская кнігарня. Кнігарня фонду «Камунікат» пачала працу на вуліцы Варшаўскай, 1а, перадае «Радыё Рацыя».

Пра новую кніжную прастору, яе фармат і планы распавядае заснавальнік «Камунікату» Яраслаў Іванюк:

– Другая крама фонду «Камунікат» будзе функцыянаваць пад шыльдай Kamunikat.shop, як і нашая інтэрнэт-крама, каб людзям не блытацца. Kamunikat.org – гэта бібліятэка, там дзе кнігі можна загрузіць бясплатна і чытаць. А Kamunikat.shop – гэта і ў інтэрнэце, і ў рэале – кнігарні ў Варшаве і ў Беластоку. Вядома, што поспех гэтай кнігарні залежыць ад чытачоў. Гэта вельмі важна, каб людзі звыкліся з тым, што ў Беластоку ёсць такая кропка.

На адкрыццё кнігарні адмыслова з Лондану завітаў прадстаўнік выдавецтва «Скарына прэс» Ігар Іваноў:

– Кнігарні маюць вельмі своеасаблівую цікавую ролю ў тым, каб зрабіць кнігі даступнымі. Рэч у тым, што кніга – гэта адмысловы прадукт. Вельмі часта людзі купляюць кнігі проста з імпульсу. Яны можа бачылі, ці чулі пра гэтыя кнігі, бачылі ў інтэрнэце ў кнігарнях, але вельмі часта гэта не выклікае ў людзей жадання гэтую кнігу мець. Трэба яе ўзяць у рукі.

Адкрыццё кнігарні стала сапраўдным святам для аматараў беларускай кнігі ў Беластоку, і таму на адкрыццё кнігарні завітала больш за паўсотню аматараў друкаванага беларускага слова.

З 9 верасня кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу з 15-ай па 18-ю гадзіну ў Цэнтры беларускай культуры ul. Warszawska 1A.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com