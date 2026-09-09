Россиянам начали отказывать в выдаче загранпаспортов 2 9.09.2026, 13:41

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Из-за ограничений военкоматов.

Военнообязанным россиянам стали отказывать в оформлении заграничных паспортов из-за ограничений военкоматов. Один из таких случаев зафиксировали в правозащитной организации «Школа призывника». 25-летний Константин подал заявление через Госуслуги, однако через две недели ему пришло сообщение: «Вам отказано в выдаче заграничного паспорта в связи с временным ограничением выезда из Российской Федерации Военным комиссариатом». По словам молодого человека, последний раз он был в военкомате в десятом классе и с тех пор никаких уведомлений от него не получал.

Читатель издания «Можем объяснить» из Москвы рассказал, что также столкнулся с отказом в оформлении загранпаспорта из-за «статуса военнообязанного». «Меня завернули. Сказали: через шесть месяцев попробуйте еще разок. То же самое произошло с двумя знакомыми — они тоже военнообязанные», — поделился собеседник издания. При этом другой читатель сообщил о затягивании сроков оформления паспорта: он подал заявление еще в июне, но через некоторое время его статус изменился на «приостановлено». Из-за этого пришлось заново подавать заявку и искать свободные окна в МФЦ в соседнем городе. В туристических чатах тоже жалуются на задержки в оформлении. Так, один из пользователей подал документы на загранпаспорт по месту регистрации больше месяца назад, но до сих пор не получил его.

Если человек не призван на военную службу и в отношении него нет решения призывной комиссии, отказ в оформлении загранпаспорта незаконен, отметил юрист «Школы призывника» Михаил Либеров. «Сам по себе запрет на выезд из-за неявки по повестке не дает оснований отказать в выдаче загранпаспорта. Это надо обжаловать. И тут военкомат может объяснить все технической ошибкой, такие случаи уже бывали», — пояснил Либеров.

В то же время, если МВД затягивает выдачу загранпаспорта или требует лишние документы, необходимо ссылаться на административный регламент и зафиксированные в нем сроки, говорит юрист правозащитной организации Connection e.V. Артем Клыга. «Вам на словах сотрудник МВД может говорить что угодно, хоть то, что через год паспорт выдаст. Но если вы показываете регламент и знание процесса, обычно проблема решается довольно быстро», — отметил юрист.

Россияне сталкиваются с проблемами при получении загранпаспортов на фоне слухов о новой волне мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму. Близкие к Кремлю источники The Economist говорили, что Владимир Путин может не объявлять новый набор в армию официально — указ 2022 года, по которому на фронт отправились 300 тыс. человек, продолжает действовать. По словам собеседников издания, Кремль может призвать на войну еще 300-400 тыс. человек, усилив давление на регионы по поиску новых контрактников.

Сам Путин называл сообщения о новой мобилизации «чушью» и «информационной атакой». «Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это просто задуманная информационная операция», — говорил Путин. Он подчеркивал, что россияне «добровольно» идут «на СВО», подписывая контракты с Минобороны.

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