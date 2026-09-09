Еще несколько месяцев назад это было политической фантастикой 1 Виталий Портников

9.09.2026, 13:48

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Виталий Портников

Зачем Путину переговоры?

Еще несколько месяцев назад сама возможность возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной при участии американских посредников казалась скорее политической фантастикой, хотя и в Москве, и в Киеве не исключали новых визитов Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Но посредники были заняты сизифовым трудом — поиском путей урегулирования ситуации после войны с Ираном, да и в Кремле не спешили с переговорами. Стоит напомнить, что из процесса консультаций вышли не американцы и не украинцы, а именно россияне. В Москве до недавнего времени настаивали, что переговоры могут возобновиться только после того, как Киев выведет войска из той части территории Донетчины и Луганщины, которая остается под контролем легитимного украинского правительства. А до того момента Путин отказывается от каких-либо разговоров.

Но пришел сентябрь — и посредники отправились в Москву и Киев. Хотя урегулирования ситуации вокруг Ирана ждать не приходится. Хотя украинские войска остаются на Донбассе. И хотя продолжаются удары России по Киеву и другим украинским городам, от которых пока непросто защититься.

Мы понимаем, зачем возобновление переговоров нужно Зеленскому: как главе государства, подвергшегося агрессии и разрушениям, ему просто необходимо искать пути к справедливому миру — и с точки зрения запросов собственного общества, уставшего от бесконечной войны, и с точки зрения интересов партнеров, которые хотели бы, чтобы Киев не отвергал шансы на мир.

Мы понимаем, зачем возобновление переговоров нужно Трампу, который хотел бы успеха своих миротворческих усилий и возможностей восстановления экономического сотрудничества с Россией.

И мы не очень понимаем, зачем возобновление переговоров нужно Путину. Разве что российский президент действительно обеспокоен состоянием своей экономики и хотел бы прекратить украинские удары. А как это сделать без договоренностей о мире?

Однако переговоры Уиткоффа и Кушнера в Москве не зафиксировали реальных изменений в российской позиции. Поэтому готовность Путина к переговорам пока можно объяснить его привычной тактикой затягивания времени. Только сейчас, вполне вероятно, это время Путин затягивает не только для Трампа, но и для лидеров стран глобального Юга, экономических спонсоров России — главы КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди. Путин встречался с обоими во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. И, кстати, именно после этого тональность его заявлений заметно изменилась.

Еще одна причина, которая могла повлиять на настроения Путина, — желание российского президента встретиться с американским коллегой во время саммита АТЭС в ноябре в китайском Шэньчжэне. Понятно, что нежелание Путина встречаться с американскими посредниками и демонстрировать готовность к поиску путей к миру может помешать такой встрече. Тем более что у Путина есть и более амбициозная идея, которую после его переговоров с Уиткоффом и Кушнером «выдал» советник президента России Юрий Ушаков.

Речь идет о проведении трехстороннего саммита Трампа, Путина и Си Цзиньпина на полях встречи в Шэньчжэне. Для Путина такая встреча станет огромным достижением, поскольку она зафиксирует, что он является одним из лидеров современного мира и находится на равных с президентом США и главой КНР. Да и Трамп, как известно, тяготеет к такому формату.

И вполне вероятно, что возобновление переговоров о завершении российско-украинской войны стало частью кремлевских планов по организации трехсторонней встречи — и не более того. А вот к настоящему завершению войны и переходу России к более конструктивным и реалистичным позициям визит американских посредников может не иметь никакого отношения.

Виталий Портников, hromada.us

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