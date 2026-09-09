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«Подросток хотел записать видео развлекательного характера»

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  • 9.09.2026, 13:54
  • 8,182
«Подросток хотел записать видео развлекательного характера»

Минчанка нашла 13-летнего сына погибшим.

В прокуратуре Минска рассказали, от каких внешних причин гибнут дети, и привели в пример несколько трагических историй. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

По данным ведомства, в 2025 году в столице от внешних факторов погибли 11 несовершеннолетних: четверо выпали из окон, еще по одному случаю принесли электротравма, утопление, ДТП и асфиксия. Трое подростков, по словам старшего прокурора отдела минской прокуратуры Виктории Копыловой, ушли из жизни в результате суицида.

— За восемь месяцев 2026 года в Минске зафиксирована гибель пяти несовершеннолетних от внешних причин: четверо совершили суицид, еще один случай произошел из-за механической асфиксии, — привела статистику представитель ведомства.

По ее словам, отдельной угрозой остаются заброшенные здания, стройки, крыши домов и экстремальное увлечение руфингом. Виктория Копылова подчеркнула, что ни один эффектный кадр в соцсетях не стоит человеческой жизни.

— В этом году 13-летний житель столицы был обнаружен мамой висевшим в петле. По результатам проверки установлено, что это не было суицидом — поводов и намерений для лишения себя жизни у подростка не имелось. Он хотел записать видео развлекательного характера, но попытка, увы, завершилась несчастным случаем со смертельным исходом.

В прокуратуре напомнили: чтобы избежать подобных трагедий, родителям необходимо поддерживать с детьми доверительные отношения, знать, с кем и где они проводят свободное время, а также помогать с организацией их досуга.

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