В российских Сургуте и Ханты-Мансийске впервые закрыли аэропорты из-за дронов

В российских Сургуте и Ханты-Мансийске впервые закрыли аэропорты из-за дронов1
- 9.09.2026, 14:01
- 1,400
Города находятся примерно в 2,5 тысячах километров от границы с Украиной.
В Сургуте и Ханты-Мансийске закрыли аэропорты из-за угрозы дронов. Беспилотную опасность в ХМАО объявляют впервые, пишет «Фокус».
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре объявлена угроза атаки дронов, о чем сообщил тамошний губернатор Руслан Кухарук.
При этом в комментариях заявляют, что сирены не звучало и жители не понимают, что происходит.
Аэропорты Сургута и Ханты-Мансийска, сообщила Росавиация, остановили прием и отправление рейсов. Такие ограничения введены и для других аэропортов региона — Игримa, Нягани, Советского и Урая.
А для второй смены (в Сургуте сейчас вторая половина дня) во всех образовательных организациях объявлен дистанционный формат обучения.
Беспилотная опасность объявлена в ХМАО впервые с начала полномасштабной войны России с Украиной.
Сургут и Ханты-Мансийск находятся примерно в 2,5 тысячи километров от границы России и Украины, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО), который входит в состав Уральского федерального округа и одновременно является частью Тюменской области РФ.
В регионе находятся два крупных промышленных объекта: «Няганьгазпереработка» и Сургутский ЗСК — Завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина, одно из крупнейших предприятий России по переработке нефтегазоконденсатной смеси.