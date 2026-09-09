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В российских Сургуте и Ханты-Мансийске впервые закрыли аэропорты из-за дронов

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  • 9.09.2026, 14:01
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В российских Сургуте и Ханты-Мансийске впервые закрыли аэропорты из-за дронов
фото: ua.news

Города находятся примерно в 2,5 тысячах километров от границы с Украиной.

В Сургуте и Ханты-Мансийске закрыли аэропорты из-за угрозы дронов. Беспилотную опасность в ХМАО объявляют впервые, пишет «Фокус».

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре объявлена угроза атаки дронов, о чем сообщил тамошний губернатор Руслан Кухарук.

При этом в комментариях заявляют, что сирены не звучало и жители не понимают, что происходит.

Аэропорты Сургута и Ханты-Мансийска, сообщила Росавиация, остановили прием и отправление рейсов. Такие ограничения введены и для других аэропортов региона — Игримa, Нягани, Советского и Урая.

А для второй смены (в Сургуте сейчас вторая половина дня) во всех образовательных организациях объявлен дистанционный формат обучения.

Беспилотная опасность объявлена в ХМАО впервые с начала полномасштабной войны России с Украиной.

Сургут и Ханты-Мансийск находятся примерно в 2,5 тысячи километров от границы России и Украины, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО), который входит в состав Уральского федерального округа и одновременно является частью Тюменской области РФ.

В регионе находятся два крупных промышленных объекта: «Няганьгазпереработка» и Сургутский ЗСК — Завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина, одно из крупнейших предприятий России по переработке нефтегазоконденсатной смеси.

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