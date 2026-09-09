Самый дорогой дом в августе продали за 600 тысяч долларов 2 9.09.2026, 14:08

2,376

Агрогородок Семково

иллюстративное фото: realt.by

Это блочный коттедж 2016 года площадью более 400 «квадратов».

Самый дорогой дом в августе продали за 600 тысяч долларов. Он находится в Семково, что в 10 км к северу от Минска.

Это блочный коттедж 2016 года площадью более 400 «квадратов». Покупатели заплатили за него 600 тысяч долларов. Метр получился по 1368 долларов, пишет Realt.by.

Сейчас в Семково продается чуть более 20 домов по цене от $116 тысяч до $1,3 миллиона

В число самых дорогих в стране также вошли коттеджи в известных деревнях Дроздово и Юхновка под Минском. Дома в этих локациях были проданы за 400 и 594 тысячи долларов.

Среди областных центров выделился Брест. В городе над Бугом в августе продали блочный дом за 392 тысячи долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com