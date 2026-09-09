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Самый дорогой дом в августе продали за 600 тысяч долларов

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  • 9.09.2026, 14:08
  • 2,376
Самый дорогой дом в августе продали за 600 тысяч долларов
Агрогородок Семково
иллюстративное фото: realt.by

Это блочный коттедж 2016 года площадью более 400 «квадратов».

Самый дорогой дом в августе продали за 600 тысяч долларов. Он находится в Семково, что в 10 км к северу от Минска.

Это блочный коттедж 2016 года площадью более 400 «квадратов». Покупатели заплатили за него 600 тысяч долларов. Метр получился по 1368 долларов, пишет Realt.by.

Сейчас в Семково продается чуть более 20 домов по цене от $116 тысяч до $1,3 миллиона

В число самых дорогих в стране также вошли коттеджи в известных деревнях Дроздово и Юхновка под Минском. Дома в этих локациях были проданы за 400 и 594 тысячи долларов.

Среди областных центров выделился Брест. В городе над Бугом в августе продали блочный дом за 392 тысячи долларов.

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