Самый дорогой дом в августе продали за 600 тысяч долларов2
- 9.09.2026, 14:08
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Это блочный коттедж 2016 года площадью более 400 «квадратов».
Самый дорогой дом в августе продали за 600 тысяч долларов. Он находится в Семково, что в 10 км к северу от Минска.
Это блочный коттедж 2016 года площадью более 400 «квадратов». Покупатели заплатили за него 600 тысяч долларов. Метр получился по 1368 долларов, пишет Realt.by.
Сейчас в Семково продается чуть более 20 домов по цене от $116 тысяч до $1,3 миллиона
В число самых дорогих в стране также вошли коттеджи в известных деревнях Дроздово и Юхновка под Минском. Дома в этих локациях были проданы за 400 и 594 тысячи долларов.
Среди областных центров выделился Брест. В городе над Бугом в августе продали блочный дом за 392 тысячи долларов.