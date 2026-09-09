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Шпион КГБ предал СССР за «Виагру»

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  • 9.09.2026, 14:19
  • 6,798
Шпион КГБ предал СССР за «Виагру»

Британская разведка смогла завербовать офицера спецслужб неожиданным образом.

Офицер КГБ Владимир Кузичкин предложил британской разведке секреты Советского Союза не только из-за ненависти к системе. Одной из причин предательства стала надежда с помощью западной медицины спасти свой брак, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Историю Кузичкина рассказал британский писатель Бен Макинтайр. В 1981 году в Тегеране советский майор тайно встретился с офицером MI6 Иэном Маккреди. Их разговор проходил в ванной комнате британского комплекса под громкую музыку, которая должна была заглушить возможную прослушку.

Кузичкин обладал информацией о деятельности иранской компартии Туде, связях с Москвой и возможном советском влиянии на Иран. На фоне вторжения СССР в Афганистан западные страны опасались, что Москва может получить доступ к иранским портам и нефтяным ресурсам.

Однако мотивы Кузичкина были куда сложнее обычного политического разочарования. Он много пил, конфликтовал с советской системой и боялся потерять жену Галину. При этом он верил, что западные врачи смогут решить его интимную проблему.

«Очень личная, очень секретная проблема одного человека — и она способна стать поворотной точкой истории», — пишет Макинтайр.

Британская разведка присвоила Кузичкину кодовое имя «REDWOOD» из-за его огромного роста. Ему передавали лекарства, которые на самом деле были витаминами, а полученную от него информацию он скрытно передавал на пленке.

В шпионаже далеко не всегда главную роль играют деньги или идеология. Иногда судьбу секретной операции определяют гораздо более простые человеческие вещи — любовь, страх, унижение и надежда.

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