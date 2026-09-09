«Слова Бессента — предупреждение для Лукашенко» 9.09.2026, 14:32

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Скотт Бессент

Инструментов у Вашингтона достаточно.

В Минск снова прилетел иранский грузовой Boeing 747-281F авиакомпании Fars Air Qeshm. Этот борт уже появлялся в Беларуси в конце августа, после чего совершал загадочные рейсы через территорию России. Самолет находится под санкциями США, а его авиакомпанию связывают с перевозкой военных и специальных грузов в интересах Корпуса стражей исламской революции.

Министр финансов США Скотт Бессент уже предупредил страны и компании о последствиях помощи Ирану. Чем Вашингтон может ответить режиму Лукашенко, если подтвердится его военное сотрудничество с Тегераном? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном:

— Инструментов у Вашингтона достаточно, и предупреждение Бессента в данном случае стоит воспринимать серьезно. В последние недели Министерство финансов США прямо обозначило авиацию, морские перевозки, финансовые операции, технологии и другие каналы как направления дальнейшего давления не только на Иран, но и на тех, кто помогает Тегерану обходить санкции.

Если будет установлено, что белорусские государственные структуры, предприятия или банки сознательно обеспечивали военные перевозки в интересах КСИР, США могут перейти от политических заявлений к адресным вторичным санкциям. Под удар потенциально могут попасть не только отдельные чиновники. Речь может идти о структурах, обеспечивающих прием и обслуживание самолетов, наземную логистику, заправку, техническое обслуживание и ремонт, грузовые операции, финансовые расчеты и дальнейшее перемещение грузов.

Министерство финансов США еще при введении санкций против Qeshm Fars Air отдельно предупреждало, что обслуживание, техническая поддержка, заправка и другие услуги санкционным авиакомпаниям могут создавать серьезные санкционные риски для соответствующих компаний и поставщиков.

Особенно чувствительным направлением остается банковская сфера. Иностранные финансовые учреждения, которые сознательно проводят значительные операции в интересах санкционных структур, могут столкнуться с ограничением доступа к американской финансовой системе, корреспондентским счетам и долларовым расчетам. Проблема для Минска в том, что режим Лукашенко и без того находится под серьезными санкциями. Однако в этом случае Вашингтон может пойти глубже — ударить именно по той инфраструктуре, которая обеспечивает военно-техническое сотрудничество Ирана, Беларуси и России.

Я бы также не рассматривал эти рейсы отдельно от более широкой картины. Москва, Тегеран и Минск все активнее используют возможности друг друга для обхода санкций, организации логистики и военно-технического взаимодействия.

Если Беларусь действительно превращается в перевалочную базу для санкционных иранских военных перевозок, для Лукашенко это означает переход еще одной черты: от роли политического и военного союзника Москвы — к непосредственному участию в инфраструктуре, которая обслуживает интересы КСИР. А это уже дает Вашингтону значительно больше оснований для применения жестких вторичных санкций.

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