Доступный электромобиль Volkswagen стал хитом продаж 10 9.09.2026, 14:40

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Фото: Volkswagen

Клиенты согласны ждать свою машину до 10 месяцев.

Volkswagen, переживающий непростой период, похоже, нашел рецепт успеха. Новый доступный электромобиль ID. Polo оказался настолько востребованным, что некоторые покупатели готовы ждать его до десяти месяцев, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Продажи модели стартовали в апреле, и с тех пор Volkswagen получил более 30 тысяч заказов. Один из дилеров сообщил, что вся доступная партия ID. Polo уже распродана, а сроки ожидания для новых клиентов достигают десяти месяцев.

Успех связан с изменением спроса на автомобильном рынке. После периода, когда электромобили ассоциировались прежде всего с дорогими моделями, покупатели все чаще ищут более доступные варианты. На фоне роста цен на автомобили и топливо такой подход оказался особенно востребованным.

Для Volkswagen это важный сигнал после нескольких сложных лет. Концерн сокращал производство, закрывал предприятия и пересматривал модельный ряд, стараясь сосредоточиться на машинах, которые действительно пользуются спросом.

Теперь компании предстоит решить новую проблему — как удовлетворить этот спрос. Volkswagen планирует увеличить производство ID. Polo.

«Рынок, похоже, наконец получил именно те электромобили, которых ждали покупатели», — считают авторы.

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