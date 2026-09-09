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Что же вы так поздно спохватились, священство?

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 9.09.2026, 14:43
  • 5,242
Что же вы так поздно спохватились, священство?

Да и самого «великого геополитика» не грех было бы в первый ряд поместить.

«Прямо сейчас ковчег с частицей мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского находится в пути на линию боевого соприкосновения. Святой полководец отправляется туда, где сегодня решается судьба Отечества, чтобы невидимо встать в один боевой строй с нашими защитниками» - передает РИА «Новости» сообщение синодального отдела РПЦ.

Что же вы так поздно спохватились, священство...

Имело бы смысл 24 февраля в Украину вступать, духовно оснащенными какими-нибудь святыми артефактами. Патриарх с иерархами в блестящих одеждах могли бы шествовать впереди дружины с хоругвями и иконами, вразумляя встречных вооруженных людей Божьим словом, распевая молитвы. Да и самого великого геополитика не грех было бы в первый ряд поместить.

Приняли бы такой подход, давно бы уже войска мыли сапоги в Атлантическом океане, а Медведев с бокалом в руке показывал с португальского побережья средний палец удивленным американский авианосцам.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет» ВремениНаРаскачкуНет

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