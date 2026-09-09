Новое унижение для Путина 3 9.09.2026, 14:50

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Российские военные на справляются.

Российское военное руководство перенесло срок полного захвата оставшейся под контролем Украины части Донбасса на 31 марта 2027 года. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса, подчеркнув, что российская армия сталкивается с серьезными трудностями в Донецкой области, пишет London Loves Business.

Политическое руководство России рассчитывает завершить захват Донбасса до конца 2026 года, однако военные запросили дополнительное время. Ранее Москва уже неоднократно пересматривала сроки наступления.

«Русские не добились никакого оперативного успеха в Донецкой области», — заявил Палиса. Сроки выхода российских войск к административным границам региона переносились уже 15 раз.

Украина контролирует примерно 21–22% территории Донецкой области. При этом темпы российского продвижения, согласно документу, переданному Киеву американской администрации, упали ниже 100 квадратных километров в месяц. При сохранении такой динамики захват всей области может затянуться и после 2027 года, пишет Kyiv Independent.

Расхождение между политическими и военными сроками показывает масштаб проблемы для Кремля. Москва требует от Киева вывести войска из Донбасса в рамках возможного мирного соглашения, хотя российская армия не смогла занять значительную часть территории региона.

«Подобные переносы происходят не впервые. Путин ранее ставил перед российскими войсками задачу полностью захватить Донецкую и Луганскую области еще к марту 2023 года», — пишут авторы.

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