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Продавец «Евроопта»: Зачем людям полкило мяса?

33
  • 9.09.2026, 18:42
  • 12,884
Продавец «Евроопта»: Зачем людям полкило мяса?

Покупательнице отказались продать кусок мяса весом меньше, чем килограмм.

Минчанке в магазине «Евроопт», который находится на улице Кунцевщина, 19, отказались продать кусок мяса весом меньше, чем килограмм. О разговоре с продавцом hetadarka рассказала в Threads.

«Сегодня я столкнулась с очень неприятной ситуацией в магазине «Евроопт» на улице Кунцевщина, 19, — пишет она. — Я хотел купить мясо и попросил продавца отрезать мне полкилограмма. Она отказалась, заявив, что такие маленькие куски никто не купит, и настояла на том, чтобы я взяла целый килограмм.

Я объяснила, что мне не нужно столько, но она продолжала отказываться резать мясо, повторяя: «Его больше никто не купит, зачем людям полкило?»

Хотелось бы узнать, насколько это правомерно? У меня был ограниченный бюджет, о чем я сразу сообщила продавцу».

Пользователи отметили, что действия продавца незаконны. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Вам должны отрезать и выдать ровно столько, сколько нужно. Вы платите за тот объем мяса, который покупаете: если это 200, 300 или 500 граммов — именно за это вы платите и именно это вам должны дать.

— Отрезать должны столько, сколько вы скажете. Если они не захотят — зовите администратора. Если и тогда не захотят — сделайте запись в книге.

— В «Грошыке» на Глебки тоже не хотят резать.

— Люди с «опытом работы в советской торговле» не перевелись

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