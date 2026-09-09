Кремль начал экономить на неожиданном 1 Сергей Мисюра

9.09.2026, 15:00

7,242

Сергей Мисюра

Изменения произошли с августа.

Масштабная комбинированная атака (МКА) с использованием крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет 8 сентября — это копия удара, нанесенного 5 августа. А до этого, 1 августа, была масштабная баллистическая атака (МБА). А что было 1 сентября? Правильно, такая же МБА.

То есть враг предпринял две аналогичные атаки в разные месяцы — 1-го и 5-го числа, — но из-за визита американцев удар перенесли на 8 сентября. Средства поражения — те же. И «Калибров» не было. Правда, 5 августа было 24 баллистические ракеты — количество, соответствующее ракетной бригаде с 12 пусковыми установками, — а здесь 22 ракеты! На одну пусковую меньше. Либо не хватило ракет (сомневаюсь), либо мы поразили одну. Хотя после поражения одной установки остальные должны были бы покинуть пусковые рубежи. Поэтому, скорее всего, они экономят: сэкономив две ракеты на атаке, к ноябрю можно будет накопить боезапас еще для МБА.

Сейчас я назову примерные цифры по ракетам, подсчитанные за ночь; там также есть детали. Всего было запущено 22 баллистические ракеты: 16 собственных «Искандеров» и 6 KN-23. Почти бригада, но не полный боекомплект.

32 крылатые ракеты Х-101 (мы сбили 31 — наша авиация, как всегда, молодцы). 20 ракет с пяти Ту-95 и 12 — с двух Ту-160. И снова — не максимальная загрузка. Внутри Ту-160 находятся два барабана, рассчитанных на 6 ракет каждый. Залп из 12 ракет мог бы выполнить и один самолет, но, чтобы не использовать полную загрузку, нагрузку распределили по одному барабану на борт. А на Ту-95МС, чтобы не вешать полный комплект из 8 ракет на старое «корыто» (которые они уже давно не производят), подвесили всего по 4 ракеты. То есть на всех стратегических самолетах была ровно половинная загрузка. Берегут моторесурс, поскольку ракет у них хватает.

Два «Циркона» и два «Оникса» по Одесской области — ничего нового. Уничтожают портовую инфраструктуру. А сбивать их там нечем.

Что изменилось с августа? Пока это полная копия атак начала предыдущих месяцев. Но по сравнению с июлем, в августе баллистики стало меньше более чем на 30%. Они начали экономить еще в августе. И это при том, что у нас не было перехватчиков PAC-3 — можно было бы бить нон-стоп. Но статистика не врет: в августе было запущено на 30% меньше баллистических ракет. А если посмотреть на две атаки сентября — то и здесь количество уже начали сокращать на пару ракет.

А апрель и май вообще выдались очень интенсивными. Помимо массированных комбинированных и воздушных атак, между ними происходили и атаки меньшего масштаба. Помните, как каждые 3−5 дней случались такие атаки с применением 3−6 ракет? Так вот, в августе они прекратились.

В целом, мой анализ событий августа наполовину основан на ощущениях и памяти, поскольку Воздушные силы закрыли доступ к статистике (и это правильно). Именно тогда, после смены генералитета 6 августа, я начал терять нить анализа. Действия противника стали непредсказуемыми, увеличились паузы между атаками. Я даже говорил некоторым, что анализировать действия россиян становится всё труднее — таким был август. Но сентябрь расставил всё по своим местам.

Вместо новых направлений, новой тактики и средств — повторение двух планов, практически день в день. Кто-то просто скопировал два плана атак, немного урезал ресурсы и разослал исполнителям. В августе с генералитетом ничего не изменилось. Это всё равно что просто переставить кровати в борделе.

Но меня радует, что их действия предсказуемы. Конечно, я злюсь из-за того, что они творят — за это они будут гореть. И я сопереживаю каждой утрате.

Итак, вывод. Либо они действительно собирают ракеты, чтобы до 20 сентября провести еще несколько массированных комбинированных атак, либо накапливают их на осень/зиму. Я просто делаю для себя пометку, чтобы перечитать это зимой: то ли мы все-таки сбили им темпы производства баллистики и с октября начнется работа по зимним целям, то ли они просто собирают ракеты для других задач.

Сергей Мисюра, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com