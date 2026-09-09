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В Минске начинают строить «Казахстанский квартал»

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  • 9.09.2026, 15:02
  • 2,842
В Минске начинают строить «Казахстанский квартал»

Он появится в границах улиц Железнодорожной-Дубравинской-Грушевской.

Как пишет Realt со ссылкой на застройщика «Минскстрой», стартует стройка с двух высоток.

О планах Беларуси и Казахстана реализовать несколько проектов в строительной сфере стало известно еще в 2022 году. Один из таких — возведение белорусского жилого квартала в Астане и казахстанского — в Минске. Отсюда и название — «Казахстанский квартал». На площадке в 4, 6 га Тут снесли больше десятка производственных зданий бывшего предприятия «Сантехдеталь».

«Площадка ограждена, установлены паспорта объектов, внутри работает строительная техника. Жилая застройка стартует двумя мапидовскими домами № 1 и 2 (по генплану). Первый — это высотный дуэт в серии М111-90. Второй — пенал М464-У1М. Сейчас как раз разрабатываются котлованы под оба дома. Далее начнется процесс формирования фундаментов — они будут из буронабивных свай», - описывают текущее положение дел в «Минскстрое».

Всего в квартале запроектировано более 680 квартир. По стандартным расчетам, проживать в такой застройке смогут примерно 1550 человек. Жилье здесь предложат очередникам.

Ближе к улице Железнодорожной построят многоуровневый паркинг.

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