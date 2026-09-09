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Жительница Кемерово устроила скандал в Донецке

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  • 9.09.2026, 16:56
  • 18,186
Жительница Кемерово устроила скандал в Донецке

Местные показали свое отношение к приезжим из РФ.

В соцсетях вспыхнул скандал после видео россиянки из Кемерово, которая приехала в оккупированный Донецк и резко высказалась о местных жителях. Женщина заявила, что за четыре месяца в городе столкнулась с грубостью, конфликтами и ненавистью к приезжим из России, пишет «Диалог.UA».

«Я уже не могу, правда, я не знаю, что с этими людьми здесь происходит, и как за четыре месяца, что я нахожусь здесь, я столько г***а от местных жителей Донецка хлебанула», — сказала она.

Гостья из Кемерово пожаловалась, как не смогла прикрепить ребенка к больнице, поскольку ей напомнили, что она приехала из России.

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