Жительница Кемерово устроила скандал в Донецке

Жительница Кемерово устроила скандал в Донецке23
- 9.09.2026, 16:56
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Местные показали свое отношение к приезжим из РФ.
В соцсетях вспыхнул скандал после видео россиянки из Кемерово, которая приехала в оккупированный Донецк и резко высказалась о местных жителях. Женщина заявила, что за четыре месяца в городе столкнулась с грубостью, конфликтами и ненавистью к приезжим из России, пишет «Диалог.UA».
«Я уже не могу, правда, я не знаю, что с этими людьми здесь происходит, и как за четыре месяца, что я нахожусь здесь, я столько г***а от местных жителей Донецка хлебанула», — сказала она.
Гостья из Кемерово пожаловалась, как не смогла прикрепить ребенка к больнице, поскольку ей напомнили, что она приехала из России.