Белоруска каждый месяц прилежно оплачивала ЖКУ и получила «сюрприз» 1 9.09.2026, 15:23

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История с позитивным финалом.

Коммунальники за долги отключили электричество жительнице Новополоцка, которая ежемесячно оплачивала жилищно-коммунальные услуги. Как выяснилось, расчетный центр направлял ее деньги не на оплату жировки, а на погашение крупной задолженности за воду. Прокуратура признала действия коммунальников неправомерными, пишет «Зеркало».

В апреле 2026 года при сверке показаний счетчика у пенсионерки выявили несоответствие между фактически потребленным объемом воды и данными, переданными для расчета платы за жилищно-коммунальные услуги. Женщине выставили счет в две тысячи рублей.

Пенсионерка обратилась в расчетный центр с заявлением о предоставлении рассрочки платежа. Но ее просьбу отклонили.

После этого женщина продолжила, как и раньше, ежемесячно вносить платежи за жилищно‑коммунальные услуги, в том числе с небольшой переплатой. Однако эти средства расчетный центр направлял исключительно на погашение долга за воду, а оплата по иным услугам не производилась. Из-за этого женщине отключили электроэнергию.

Прокуратура города признала действия ответственных служб неправомерными и потребовала возобновить подачу электричества в квартиру жительницы Новополоцка.

Коммунальники исполнили поручение надзорного ведомства.

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