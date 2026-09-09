Белоруска каждый месяц прилежно оплачивала ЖКУ и получила «сюрприз»1
- 9.09.2026, 15:23
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История с позитивным финалом.
Коммунальники за долги отключили электричество жительнице Новополоцка, которая ежемесячно оплачивала жилищно-коммунальные услуги. Как выяснилось, расчетный центр направлял ее деньги не на оплату жировки, а на погашение крупной задолженности за воду. Прокуратура признала действия коммунальников неправомерными, пишет «Зеркало».
В апреле 2026 года при сверке показаний счетчика у пенсионерки выявили несоответствие между фактически потребленным объемом воды и данными, переданными для расчета платы за жилищно-коммунальные услуги. Женщине выставили счет в две тысячи рублей.
Пенсионерка обратилась в расчетный центр с заявлением о предоставлении рассрочки платежа. Но ее просьбу отклонили.
После этого женщина продолжила, как и раньше, ежемесячно вносить платежи за жилищно‑коммунальные услуги, в том числе с небольшой переплатой. Однако эти средства расчетный центр направлял исключительно на погашение долга за воду, а оплата по иным услугам не производилась. Из-за этого женщине отключили электроэнергию.
Прокуратура города признала действия ответственных служб неправомерными и потребовала возобновить подачу электричества в квартиру жительницы Новополоцка.
Коммунальники исполнили поручение надзорного ведомства.