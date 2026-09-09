закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Виктор Бабарико: Мне не нравится, что мир стал черно-белым

21
  • 9.09.2026, 15:24
  • 6,548
Виктор Бабарико: Мне не нравится, что мир стал черно-белым
Виктор Бабарико
Фото: svaboda.org

Экс-банкир «выступает за сдержанную позицию».

Бывший политзаключенный, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико в интервью литовского Delfi рассказал о своем видении мира после освобождения из тюрьмы:

— Для меня самое большое изменение в этом мире — он потерял многокрасочность и стал черно-белым. Во всяком случае, все пытаются его сделать таким: «друг — враг», «свои — чужие». Эта категоричность, которая присутствует, для меня была неожиданной. Я считаю, что мир многообразен. Для меня это стало неприятным открытием, ведь я выступаю за сдержанную позицию, которая подразумевает наличие нескольких точек зрения. «Да — нет» — это не свобода.

Журналист Delfi высказал мнение, что «мир всегда становится черно-белым, когда в нем идет война». Бабарико сказал, что «понимает причины, но не может согласиться с этим порядком вещей».

Также Виктор Бабарико высказался на темы санкций, политзаключенных, переговоров с режимом, войны в Украине и ответил на вопрос, «чей Крым».

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар