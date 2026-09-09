Виктор Бабарико: Мне не нравится, что мир стал черно-белым 21 9.09.2026, 15:24

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Виктор Бабарико

Фото: svaboda.org

Экс-банкир «выступает за сдержанную позицию».

Бывший политзаключенный, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико в интервью литовского Delfi рассказал о своем видении мира после освобождения из тюрьмы:

— Для меня самое большое изменение в этом мире — он потерял многокрасочность и стал черно-белым. Во всяком случае, все пытаются его сделать таким: «друг — враг», «свои — чужие». Эта категоричность, которая присутствует, для меня была неожиданной. Я считаю, что мир многообразен. Для меня это стало неприятным открытием, ведь я выступаю за сдержанную позицию, которая подразумевает наличие нескольких точек зрения. «Да — нет» — это не свобода.

Журналист Delfi высказал мнение, что «мир всегда становится черно-белым, когда в нем идет война». Бабарико сказал, что «понимает причины, но не может согласиться с этим порядком вещей».

Также Виктор Бабарико высказался на темы санкций, политзаключенных, переговоров с режимом, войны в Украине и ответил на вопрос, «чей Крым».

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