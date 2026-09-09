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Российский Су-57 опозорился на авиакосмическом салоне в Египте

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  • Александр Коваленко
  • 9.09.2026, 19:38
  • 22,954
Российский Су-57 опозорился на авиакосмическом салоне в Египте
Александр Коваленко

Лучше «рекламы» и не придумать.

На международный авиакосмический салон в Египте El Alamein Airshow 2026 Россия привезла свои авиационные образцы

Среди них и «не имеющий аналогов в мире» многофункциональный истребитель «пятого» поколения Су-57. И, казалось бы, ничего удивительного, но есть нюанс.

Дело в том, что на авиасалон в Египте Россия привезла Су-57, у которого старательно пытались стереть бортовой номер. На фоне представляемого Як-130 это особо отчётливо видно. Но, если провести не особо уникального состава анализ, то можно увидеть, что родной бортовой номер самолёта — 508, он же бывший 058.

Су-57 под бортовым номером 508 это Т-50−8, седьмой лётный прототип, который совершил свой первый полёт в ноябре 2016 года. И это очень и очень интересно. Но, начну издалека.

Дело в том, что на международных авиасалонах Россия годами представляла потенциальным покупателям свой Су-57 в виде наиболее надёжной и наименее проблемной машины под бортовым номером 054 или Т-50−4, самолёт первого этапа, совершивший первый полёт в 2012 году.

Например, в Китае, для участия в выставке Airshow China 2024 в Чжухае использовался Су-57 с бортовым номером 054, которому на тот момент было 12 лет и, который является прототипом, но который может хотя бы надёжно летать.

В феврале 2025 Су-57 прибыл в Индию, для участия в выставке Aero India 2025 и это опять был борт 054 — бывший, испытательный прототип Т-50−4.

Практически с каждым последующим выпущенным Су-57 у ОАК Ростеха были проблемы, исправление которых занимали — года!

Но, в июле 2026 по Одессе оккупанты начинают регулярно наносить удары применяя авиационные ракеты Х-69, специально спроектированные для внутренних отсеков Су-57. Мониторинговые каналы практически ежедневно фиксируют полёты самолёта-«невидимки». А 23 июля под Звенигородом Московской области разбивается Су-57.

Количество известных дефектов и неполадок, возникавших с этим самолётом, исчисляются десятками. Одной из наиболее громких катастроф стало крушение первого серийного Су-57 24 декабря 2019 года в районе аэродрома Дзёмги в Хабаровском крае. Потерпел крушение тогда первый серийный самолёт Су-57 из-за отказа системы управления полетом, так и не дотянув до помпезной передачи ВКС РФ. Второй «серийный» истребитель Су-57, переданный ВКС в декабре 2020 года, ещё несколько лет проходил испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске (ГЛИЦ), поскольку надёжность самолёта вызывала сомнения.

То есть, практически все демонстрационные полёты и даже боевые, преимущественно выполняли самолёты более надёжной, как оказалось, опытной серии.

И вот, за окном сентябрь 2026 года, и в Египет доставляют машину с Б/Н 058, старательно пытаются его затереть, но не сильно это получается, по какой причине? По той, что объехавший все выставки 054-й, считавшийся самой надёжной машиной, не выдержал в июле даже не реальной, а ограниченной боевой нагрузки и рухнул из-за технических неполадок 23 июля под Звенигородом.

Думаю, не каждый это заметил, но лучшей рекламы для Су-57 и не придумать! Ведь, почему на авиасалоны продолжают отправлять представителей старых опытных партий, если согласно официальным сообщениям у ВКС РФ уже получили 34 серийных Су-57? Где свежачки, почему рекламируют модель только проверенные временем старички?

Александр Коваленко, Telegram

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