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Блогер рассказал, что белорусы любили больше, чем драники

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  • 9.09.2026, 15:45
  • 4,776
Блогер рассказал, что белорусы любили больше, чем драники

До того, как в Европе появилась картошка.

Блогер yauhenlit напомнил в Threads о кулинарных предпочтениях наших предков.

«А вы знали, что раньше беларусы любили больше чем драники? Рассказываю, – пишет он. – Это «селядцы» (селедка), она была недорогая, ее могли себе позволить небогатые слои населения. Селядцы ловилась в северных морях, в конце 14 века был открыт метод засола этой рыбы и она смогла достичь наших земель из Риги в города Витебск и Полоцк - и дальше по всей стране.

Кстати, «баррель» изначально это мера не нефти, а бочки с сельдью (160 литров).

Мы не знаем точное количество в 16 веке, но в 19-м на нашу территорию поставлялось 1,4 миллиона пудов селедки и все сьедалось».

Исторические источники, таможенные книги и реестры городов однозначно свидетельствуют: в XVI веке морская сельдь стала одним из главных предметов импорта на белорусские земли.

Импортная сельдь превратилась в базовый продукт питания для всех слоев населения ВКЛ. Она поставлялась в огромных количествах по рекам Западная Двина и Неман из балтийских портов.

Сельдь была дешевой народной едой. Торговые записи конца XVI — начала XVII века показывают, что одна штука стоила в среднем около 2 грошей, в то время как местная крупная пресноводная рыба стоила в 10 раз дороже.

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