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Foreign Policy: Берлин проливает свет на «серую зону»

  • 9.09.2026, 15:47
  • 1,472
Foreign Policy: Берлин проливает свет на «серую зону»

Готовы ли европейские страны готовы публично осудить российские диверсии?

Германия сделала редкий для европейских стран шаг, публично возложив на Россию ответственность за гибридные операции на своей территории. В Берлине заявили, что российские структуры связаны с попыткой атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил, что немецкие спецслужбы фиксируют высокий уровень угрозы, связанный с российскими гибридными операциями. Речь идет о действиях против критической инфраструктуры, предприятий и объектов, связанных с поддержкой Украины.

«Разведывательная информация, собранная нашими собственными службами и партнерскими ведомствами, ясно указывает на причастность России», — заявил Добриндт.

Берлин также объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и расторжении договора с «Русским домом» в столице Германии. По версии немецких властей, культурный центр мог использоваться российскими спецслужбами.

Публичное обвинение Москвы стало рискованным шагом. Россия традиционно отвергает подобные обвинения, а министр иностранных дел Сергей Лавров назвал историю с дроном в Лейпциге признаком начала «настоящей войны».

Европейским правительствам становится все сложнее замалчивать диверсии и другие операции в так называемой серой зоне. Общество должно знать, кто стоит за атаками, даже если открытое обвинение несет риск ответных действий.

«Молчание, безусловно, больше не вариант», — убеждены авторы.

Филиппины методично фиксируют действия Китая против своих судов и публикуют эти данные в открытом доступе. Такой же подход помог бы европейцам увидеть реальный масштаб российской гибридной кампании.

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