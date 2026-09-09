Foreign Policy: Берлин проливает свет на «серую зону» 9.09.2026, 15:47

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Готовы ли европейские страны готовы публично осудить российские диверсии?

Германия сделала редкий для европейских стран шаг, публично возложив на Россию ответственность за гибридные операции на своей территории. В Берлине заявили, что российские структуры связаны с попыткой атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил, что немецкие спецслужбы фиксируют высокий уровень угрозы, связанный с российскими гибридными операциями. Речь идет о действиях против критической инфраструктуры, предприятий и объектов, связанных с поддержкой Украины.

«Разведывательная информация, собранная нашими собственными службами и партнерскими ведомствами, ясно указывает на причастность России», — заявил Добриндт.

Берлин также объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и расторжении договора с «Русским домом» в столице Германии. По версии немецких властей, культурный центр мог использоваться российскими спецслужбами.

Публичное обвинение Москвы стало рискованным шагом. Россия традиционно отвергает подобные обвинения, а министр иностранных дел Сергей Лавров назвал историю с дроном в Лейпциге признаком начала «настоящей войны».

Европейским правительствам становится все сложнее замалчивать диверсии и другие операции в так называемой серой зоне. Общество должно знать, кто стоит за атаками, даже если открытое обвинение несет риск ответных действий.

«Молчание, безусловно, больше не вариант», — убеждены авторы.

Филиппины методично фиксируют действия Китая против своих судов и публикуют эти данные в открытом доступе. Такой же подход помог бы европейцам увидеть реальный масштаб российской гибридной кампании.

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