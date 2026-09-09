Сотрудник Anthropic уволился, чтобы рассказать шокирующие факты об ИИ 26 9.09.2026, 16:09

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Ученый опасается последствий своих разработок.

Исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, заявив, что специалисты, создающие самые мощные системы искусственного интеллекта, всерьез опасаются гибели человечества, пишет ABCNews (перевод — сайт Charter97.org).

Коксон рассказал, что последние три года занимался исследованиями обучения ИИ в Anthropic и OpenAI. Обе компании безответственно относятся к рискам и участвуют в гонке за создание самоулучшающегося сверхинтеллекта.

«Они мчатся прямо к самоулучшающемуся сверхинтеллекту и играют с нашими жизнями», — написал Коксон в X.

Его заявление поддержал еще один ученый из Anthropic Эван Хубингер. Он признал, что внутри компании действительно опасаются катастрофического сценария.

«Мы действительно всерьез считаем, что ИИ может убить всех людей», — написал Хубингер, оценив вероятность такого развития событий более чем в 10% в ближайшее десятилетие.

Anthropic пытается снизить риски, однако у разработчиков пока нет решения так называемой проблемы согласования — гарантии того, что сверхразумная система будет действовать в соответствии с человеческими ценностями.

Опасения разделяют и другие специалисты. В июле более 1300 сотрудников ведущих ИИ-компаний подписали обращение с предупреждением, что развитие технологий может ускориться настолько, что люди потеряют возможность понимать и контролировать создаваемые системы.

Накануне Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также предупредил об угрозе для человечества. Он призвал ввести «ограничения, которые невозможно будет нарушить» для обеспечения безопасности ИИ, пока не стало слишком поздно.

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